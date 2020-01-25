В городе Санья в Китае закроют все туристические точки из-за вируса

ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Все туристические достопримечательности на популярном у россиян китайском курорте Санья в островной провинции Хайнань прекращают работу в связи с распространением коронавируса, говорится в заявлении администрации города.
"В соответствии с решением правительства провинции Хайнань о введении наивысшего уровня реагирования на чрезвычайную ситуации в сфере общественного здоровья, начиная с сегодняшнего дня, все туристические достопримечательности города временно закрываются, о возобновлении работы будет сообщено дополнительно", - говорится в опубликованном сообщении.
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Ранее правительство провинции объявило о введении наивысшего уровня реагирования на ЧС в связи с распространением по стране нового типа коронавируса. Как правило, такой уровень реагирования объявляется в случае особо крупных чрезвычайных ситуаций, связанных со здоровьем населения, и предполагает, что местное правительство реагирует на них согласно плану Госсовета КНР и централизованного штаба.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, только в Китае известно о 1287 зараженных, из них 41 человек скончался.