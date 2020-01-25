В городе Санья в Китае закроют все туристические точки из-за вируса

ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Все туристические достопримечательности на популярном у россиян китайском курорте Санья в островной провинции Все туристические достопримечательности на популярном у россиян китайском курорте Санья в островной провинции Хайнань прекращают работу в связи с распространением коронавируса , говорится в заявлении администрации города.

"В соответствии с решением правительства провинции Хайнань о введении наивысшего уровня реагирования на чрезвычайную ситуации в сфере общественного здоровья, начиная с сегодняшнего дня, все туристические достопримечательности города временно закрываются, о возобновлении работы будет сообщено дополнительно", - говорится в опубликованном сообщении.

Ранее правительство провинции объявило о введении наивысшего уровня реагирования на ЧС в связи с распространением по стране нового типа коронавируса. Как правило, такой уровень реагирования объявляется в случае особо крупных чрезвычайных ситуаций, связанных со здоровьем населения, и предполагает, что местное правительство реагирует на них согласно плану Госсовета КНР и централизованного штаба.