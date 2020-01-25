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Полиция Киева дважды за сутки искала взрывчатку на станции "Крещатик"
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РИА Новости

Полиция Киева дважды за сутки искала взрывчатку на станции "Крещатик"

11:16 25.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Правоохранители утром в субботу снова искали взрывчатку на станции метро "Крещатик" в Киеве после анонимного звонка о минировании, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
В пятницу поступило сообщение о минировании пяти центральных станций метро в Киеве, правоохранители проводили проверку станций "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота", "Театральная", они были закрыты для пассажиров.
В субботу правоохранители вновь проверяли станцию после анонимного звонка и не нашли опасных предметов.
"Станция "Крещатик" + пересадка открыта для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме!" - сообщила пресс-служба.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
Киев
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