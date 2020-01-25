Полиция Киева дважды за сутки искала взрывчатку на станции "Крещатик"

КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Правоохранители утром в субботу снова искали взрывчатку на станции метро "Крещатик" в Правоохранители утром в субботу снова искали взрывчатку на станции метро "Крещатик" в Киеве после анонимного звонка о минировании, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

В пятницу поступило сообщение о минировании пяти центральных станций метро в Киеве, правоохранители проводили проверку станций "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота", "Театральная", они были закрыты для пассажиров.

В субботу правоохранители вновь проверяли станцию после анонимного звонка и не нашли опасных предметов.

"Станция "Крещатик" + пересадка открыта для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме!" - сообщила пресс-служба.