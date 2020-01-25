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Лукашенко подтвердил приглашение председателю КНР посетить Белоруссию
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РИА Новости

Лукашенко подтвердил приглашение председателю КНР посетить Белоруссию

10:56 25.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 25 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с праздником Весны (Китайским Новым годом), подтвердил направленное ему ранее приглашение посетить республику с визитом в 2020 году, сообщила в субботу пресс-служба белорусского лидера.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и дружественный народ этой страны с праздником Весны… Президент также подтвердил приглашение председателю КНР посетить в этом году Беларусь с официальным визитом, во время которого лидеры двух стран смогут вывести двусторонний диалог на еще более высокий уровень, знаменующий новую эпоху белорусско-китайского партнерства", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Как отмечается в поздравлении Лукашенко, 2019 год был наполнен множеством ярких событий и высоких достижений в сотрудничестве между двумя странами.
"Поступательно укрепляется стратегическое взаимодоверие, Минск и Пекин оказывают друг другу надежную политическую поддержку, координируют усилия в решении актуальных глобальных проблем… Развиваются межрегиональные контакты и гуманитарные связи. Белорусы и китайцы готовы и дальше вместе идти вперед, разделяя общие ценности", - считает Лукашенко.
Он также констатировал "непрерывный рост и изменение структуры товарооборота" двух стран, отметил прогресс в работе китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" как образцового проекта инициативы "Пояс и путь".
По данным пресс-службы, Лукашенко также выступил с предложением объявить в двусторонних отношениях 2020-й Годом межрегионального сотрудничества, поскольку считает, что это поможет воплотить в жизнь "много важных планов и проектов".
Электромобиль. Архивное фото
1 июля 2018, 23:14
Белоруссия и Китай будут совместно собирать электромобили
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Александр ЛукашенкоСи ЦзиньпинКитайБелоруссияВ мире
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