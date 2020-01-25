Лукашенко подтвердил приглашение председателю КНР посетить Белоруссию

"Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и дружественный народ этой страны с праздником Весны… Президент также подтвердил приглашение председателю КНР посетить в этом году Беларусь с официальным визитом, во время которого лидеры двух стран смогут вывести двусторонний диалог на еще более высокий уровень, знаменующий новую эпоху белорусско-китайского партнерства", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечается в поздравлении Лукашенко, 2019 год был наполнен множеством ярких событий и высоких достижений в сотрудничестве между двумя странами.

"Поступательно укрепляется стратегическое взаимодоверие, Минск и Пекин оказывают друг другу надежную политическую поддержку, координируют усилия в решении актуальных глобальных проблем… Развиваются межрегиональные контакты и гуманитарные связи. Белорусы и китайцы готовы и дальше вместе идти вперед, разделяя общие ценности", - считает Лукашенко.

Он также констатировал "непрерывный рост и изменение структуры товарооборота" двух стран, отметил прогресс в работе китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" как образцового проекта инициативы "Пояс и путь".