Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 22

АНКАРА, 25 янв — РИА Новости. Жертвами Жертвами землетрясения на востоке Турции , по последним данным, стали 22 человека, заявил журналистам министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

"В провинциях Элязыг погибли 18 человек, в Малатье — четверо. Пострадал 1031 человек. Спасатели извлекли из-под завалов 39 пострадавших", — сказал он.

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По словам министра, под завалами могут находиться еще 22 человека.

Ранее сообщалось о 21 погибшем и 1030 пострадавших.

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже произошло накануне в 20:55 мск. Затем последовало 274 афтершока, подземные толчки ощущались в восточных провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.

По данным Агенства по ЧС, в районе стихийного бедствия работают 1167 спасателей и 235 транспортных средств. Оставшихся без крова размещают в школах, спортзалах, общежитиях, библиотеках. Сотовые операторы объявили о бесплатных услугах связи в Элязыге и Малатье.