В Сети высмеяли новый логотип Космических войск США

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли логотип Космических войск США, который накануне представил президент Дональд Трамп.
В центре круглой эмблемы расположено схематическое изображение Земли, на темно-синем фоне за ней видны звезды. На переднем плане изображена опоясанная орбитой белая фигура в виде направленного вверх наконечника стрелы.
Комментаторы очень быстро обнаружили сходство эмблемы с символом Объединенной федерации планет из сериала "Стартрек", рассказывающего о приключениях научной экспедиции в космосе.
"Где-то я видел этот символ… Но где…" — сыронизировал @windthin, сразу прикрепив картинку из телешоу.
"Лол, вы что, просто украли логотип "Стартрека?" — удивился @eugenegu.
"Кажется, где-то здесь есть нарушение прав на фирменный знак", — пишет @AdamParkhomenko.
"Видимо, с вами скоро свяжутся адвокаты "Стартрека", — отметил @Pappiness.
19 января, 07:20Новую форму Космических войск США высмеяли в Сети