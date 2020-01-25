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В Китае организуют "зеленые коридоры" для поставок продуктов в Ухань
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РИА Новости

В Китае организуют "зеленые коридоры" для поставок продуктов в Ухань

09:39 25.01.2020
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© AP Photo / ThepaperВоенные полицейские у входа на закрытый железнодорожный вокзал города Ухань в провинции Хубэй
Военные полицейские у входа на закрытый железнодорожный вокзал города Ухань в провинции Хубэй
© AP Photo / Thepaper
Военные полицейские у входа на закрытый железнодорожный вокзал города Ухань в провинции Хубэй
ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Министерство коммерции КНР создало специальный механизм прямых поставок товаров первой необходимости в закрытый на карантин Ухань, в город товары будут ввозить по специальным круглосуточным "зеленым коридорам", сообщает агентство Синьхуа.
Город Ухань с населением в 11 миллионов человек с утра четверга фактически изолирован из-за вспышки заболевания, транспортное сообщение в городе приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта города и отправления с железнодорожных станций также отменены, власти города и страны рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин.
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Ведомство координирует взаимодействие компетентных органов провинций Аньхой, Цзянси, Хэнань, Хунань, города центрального подчинения Чунцин по вопросу обеспечения непрерывных поставок в Ухань.
При этом в минкоммерции сообщили, что местные власти внимательно следят за происходящим на рынке, в том числе и за ценами. По последним данным, цены на продукты и товары первой необходимости остаются стабильными, по состоянию на 24 января средняя оптовая цена 30 видов овощей на крупнейшем оптовом рынке Уханя "Байшачжоу" составляла 5,51 юань (менее 1 доллара).
Министерство коммерции провинции Хубэй предпринимает комплекс мер для того, чтобы жители Ухани не испытывали дефицита продовольствия. Из запасов провинции на случай непредвиденных обстоятельств, заготовленных к новогодним праздникам, уже выделили 1,5 тысячи тонн куриных яиц, 5 тысяч тонн овощей, 1 тысячу тонн рыбы, 200 тонн говядины, 6 тысяч тушек свиней.
Также власти намерены обеспечить стабильную работу розничных магазинов, супермаркетов, аптек, заправок, всем им предписано работать в праздничные дни. Владельцам ресторанов направлено распоряжение, чтобы они отменили все банкеты и бросили все силы на доставку еды.
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