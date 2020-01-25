В Москве в субботу ожидаются снег с дождем и порывистый ветер

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Облачная погода, местами смешанные осадки в виде мокрого снега с дождем и порывистый ветер ожидают москвичей в субботу, температура воздуха в столице будет до плюс трех градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки не более одного-двух миллиметров, причем в смешанной фазе мокрый снег, дождь", - сказал Тишковец.
По его словам, температура в Москве плюс один-плюс три, по области минус один - плюс четыре.
Метеоролог добавил, что ветер будет очень плотный западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, в порывах может достигать 13-18 метров в секунду.
"Это для Москвы уже штормовой показатель, все, что больше 15 метров в секунду", - сказал Тишковец.
Он отметил, что атмосферное давление остается сильно ниже нормы и составит 735 миллиметров ртутного столба.
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