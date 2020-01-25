Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-25T09:21+0300
https://ria.ru/20200125/1563857951.html
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице
https://cdn22.img.ria.ru/images/156294/72/1562947274_0:297:3112:2048_1036x0_80_0_0_49e19b0b16d3dede78350fd778f0c1ec.jpg
РИА Новости

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице

09:21 25.01.2020
380
© РИА Новости / Валерий ТитиевскийГололедица
Гололедица
© РИА Новости / Валерий Титиевский
Гололедица. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Столичный главк МЧС предупреждает горожан об усилении ветра и гололедице на дорогах до 21.00 субботы.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 13 до 21 часа 25 января в Москве ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 14-19 метров в секунду, осадки (дождь, мокрый снег). На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
Рекомендуется переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
Также МЧС рекомендует парковать автомобили вдали от деревьев и не оставлять детей без присмотра.
Нерпы в Финском заливе
24 января, 08:00
Кому аномально теплая погода мешает спать и размножаться
Кроме того, при управлении автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.
"Избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Будьте внимательны и осторожны", - уточняется в сообщении.
000002
Обсудить 0
РосгидрометМЧС РФОбщество
Рекомендуем
Снег в Москве
Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале следующей недели
Снег в Москве
В Москве в субботу ожидаются снег с дождем и порывистый ветер
Прохожие во время снегопада в Москве
Синоптики предупредили об осадках в Москве в ночь на пятницу
Снег в Москве
Синоптик предупредил москвичей о похолодании и метелях
Погода в Москве
Снежный покров в Москве сохранится до конца следующей недели
Снегопад в Москве
Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале
Проспект Ленина в городе Якутске
В школах Якутска из-за морозов отменили занятия
Помощник президента России Владислав Сурков
Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог
Зима
Вильфанд пообещал зимний февраль в европейской России
Смертельное ДТП в Москве
Момент смертельного ДТП в Москве с участием шести машин попал на видео
Урок в школе
В большинстве районов Москвы появится "Школа старшеклассника"
Помощник президента России Владислав Сурков
Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова
Отдыхающие во время катания на лыжах в зоне отдыха Битца в Москве
Синоптик рассказал, можно ли будет в Москве покататься на лыжах
Погода в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
Вячеслав Володин
Володин поздравил студентов с Татьяниным днем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Канадские ученые допустили возможность заражения раком
04:00СМИ: число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 1975 человек
03:46Экологи сообщают, что "китовая тюрьма" в Приморье пустует
03:43В Шанхае сообщили о первом погибшем в городе от нового коронавируса
03:35Директор столичного отеля рассказал о госпитализации граждан КНР
03:33Ученые предупредили об опасности появления дыр в корпусе МКС
03:23Производители сигарет назвали причину снижения выпуска продукции
03:14Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
03:10Банки готовят революцию в удаленном обслуживании россиян
03:07ФТС в 2019 году возбудила 206 уголовных дел по контрабанде леса
03:05Японский эксперт: бесснежные зимы в России будут случаться все чаще
02:52В Канаде зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом
02:45Число жертв землетрясения в Турции выросло до 31 человека
02:33Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
02:32Израильские медики предложили помощь Турции после землетрясения
02:29СМИ: число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 54 человек
02:28В Турции вытащили из-под завалов мать двухлетней девочки
02:24Сенаторы осудили поведение Помпео в отношении журналистки
02:12В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
02:09Миссия ООН заявила о нарушениях эмбарго на поставки оружия в Ливию
Лента новостейМолния