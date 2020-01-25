МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Столичный главк МЧС предупреждает горожан об усилении ветра и гололедице на дорогах до 21.00 субботы.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 13 до 21 часа 25 января в Москве ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 14-19 метров в секунду, осадки (дождь, мокрый снег). На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Рекомендуется переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Также МЧС рекомендует парковать автомобили вдали от деревьев и не оставлять детей без присмотра.

Кроме того, при управлении автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.