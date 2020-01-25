МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Столичный главк МЧС предупреждает горожан об усилении ветра и гололедице на дорогах до 21.00 субботы.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 13 до 21 часа 25 января в Москве ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 14-19 метров в секунду, осадки (дождь, мокрый снег). На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
Рекомендуется переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
Также МЧС рекомендует парковать автомобили вдали от деревьев и не оставлять детей без присмотра.
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Кроме того, при управлении автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.
"Избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Будьте внимательны и осторожны", - уточняется в сообщении.