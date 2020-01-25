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Власти Якутии опровергли данные о заразившихся коронавирусом
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РИА Новости

Власти Якутии опровергли данные о заразившихся коронавирусом

08:43 25.01.2020 (обновлено: 08:47 25.01.2020)
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© AP Photo / Dake KangСотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
Сотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
© AP Photo / Dake Kang
Сотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане. Архивное фото
ЯКУТСК, 25 янв – РИА Новости. Больных коронавирусной инфекцией на территории Якутии не зарегистрировано, информация об их обнаружении не соответствует действительности, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Как отметили в правительстве региона, в субботу в минздраве Якутии и в управлении Роспотребнадзора заявили о том, что "больных коронавирусной инфекцией на территории республики Саха (Якутия) не зарегистрировано, информация, распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности".
В Якутии продолжается комплекс противоэпидемических мероприятий, начатых в декабре прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного заболевания в китайском городе Ухань.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, в регионе усилен мониторинг за международными рейсами, организована двойная термометрия пассажиров на борту самолета и в зале прилёта международного аэропорта "Якутск". Также введен осмотр и термометрия пассажиров и экипажей внутренних рейсов, прибывающих из Хабаровска, Владивостока, Благовещенска, Иркутска, Новосибирска.
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
Вчера, 06:22
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Кроме того, отработан алгоритм действий медработников в медучреждениях при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами, больницы готовы к приему больных из неблагополучных территорий.
Всего в Китае от коронавируса погиб 41 человек, заразившихся - почти 1290.
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Распространение нового коронавирусаЯкутияПроисшествия
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