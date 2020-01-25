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2020-01-25T10:18+0300
https://ria.ru/20200125/1563857013.html
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 человек
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РИА Новости

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 человек

08:19 25.01.2020 (обновлено: 10:18 25.01.2020)
60294
© AP Photo / IHA Последствия землетрясения на востоке Турции 24 января 2020 года
Последствия землетрясения на востоке Турции 24 января 2020 года
© AP Photo / IHA
Последствия землетрясения на востоке Турции 24 января 2020 года
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Число погибших при землетрясении на востоке Турции возросло до 20 человек, сообщает Anadolu со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
Еще 1015 человек получили ранения.
Ранее сообщалось о 19 погибших и 772 пострадавших.
"Приблизительно 30 местных жителей у нас находятся под завалами в Элязыге", — заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджи. По его словам, поисково-спасательная операция продолжается, число погибших может увеличиться.
Видео последствий землетрясения в Турции
Вчера, 06:48
Опубликовано видео последствий мощного землетрясения в Турции
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже в провинции Элязыг произошло накануне в 20:55 мск. Затем последовало порядка ста афтершоков, десять из них — магнитудой выше четырех.
По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 провинций. В зону землетрясения доставили 1689 палаток, 1656 кроватей и 9,2 тысячи одеял. Оставшихся без крова размещают в школах, спортзалах, общежитиях, библиотеках. Сотовые операторы объявили о бесплатных услугах связи в провинциях Элязыге и Малатье.
Последствия разрушительного землетрясения на востоке Турции
© Sputnik / Sertaç Kayar

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже в провинции Элязыг произошло в пятницу. Затем последовало порядка ста афтершоков, десять из них — магнитудой выше 4.

Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
1 из 8

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже в провинции Элязыг произошло в пятницу. Затем последовало порядка ста афтершоков, десять из них — магнитудой выше 4.

© Sputnik / Sertaç Kayar
© REUTERS / IHA

В результате ЧП погибли около 20 человек, более тысячи получили ранения.

Ликвидация последствий землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
2 из 8

В результате ЧП погибли около 20 человек, более тысячи получили ранения.

© REUTERS / IHA
© Sputnik / Sertaç Kayar

Из-за землетрясения повреждены дороги, некоторые деревни оказались отрезанными.

Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
3 из 8

Из-за землетрясения повреждены дороги, некоторые деревни оказались отрезанными.

© Sputnik / Sertaç Kayar
© AP Photo / IHA

Под завалами рухнувших зданий еще могут находиться люди.

Последствия землетрясения на востоке Турции 24 января 2020 года
4 из 8

Под завалами рухнувших зданий еще могут находиться люди.

© AP Photo / IHA
© Sputnik / Sertaç Kayar

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 провинций.

Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
5 из 8

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 провинций.

© Sputnik / Sertaç Kayar
© AFP 2019 / DHA / Ilyas Akengin

Подземные толчки также ощутили жители иранской провинции Западный Азербайджан, находящейся на границе с Турцией.

Спасатели на месте землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
6 из 8

Подземные толчки также ощутили жители иранской провинции Западный Азербайджан, находящейся на границе с Турцией.

© AFP 2019 / DHA / Ilyas Akengin
© Sputnik / Sertaç Kayar

По данным российского посольства в Анкаре, россиян среди пострадавших нет.

Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
7 из 8

По данным российского посольства в Анкаре, россиян среди пострадавших нет.

© Sputnik / Sertaç Kayar
© Sputnik / Sertaç Kayar

Последствия землетрясения на востоке Турции.

Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
8 из 8

Последствия землетрясения на востоке Турции.

© Sputnik / Sertaç Kayar
1 из 8

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже в провинции Элязыг произошло в пятницу. Затем последовало порядка ста афтершоков, десять из них — магнитудой выше 4.

© Sputnik / Sertaç Kayar
2 из 8

В результате ЧП погибли около 20 человек, более тысячи получили ранения.

© REUTERS / IHA
3 из 8

Из-за землетрясения повреждены дороги, некоторые деревни оказались отрезанными.

© Sputnik / Sertaç Kayar
4 из 8

Под завалами рухнувших зданий еще могут находиться люди.

© AP Photo / IHA
5 из 8

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 провинций.

© Sputnik / Sertaç Kayar
6 из 8

Подземные толчки также ощутили жители иранской провинции Западный Азербайджан, находящейся на границе с Турцией.

© AFP 2019 / DHA / Ilyas Akengin
7 из 8

По данным российского посольства в Анкаре, россиян среди пострадавших нет.

© Sputnik / Sertaç Kayar
8 из 8

Последствия землетрясения на востоке Турции.

© Sputnik / Sertaç Kayar
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Землетрясение на востоке ТурцииТурцияВ мире
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