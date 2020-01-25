Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 человек

Последствия землетрясения на востоке Турции 24 января 2020 года

Последствия землетрясения на востоке Турции 24 января 2020 года

© AP Photo / IHA Последствия землетрясения на востоке Турции 24 января 2020 года

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Число погибших при Число погибших при землетрясении на востоке Турции возросло до 20 человек, сообщает Anadolu со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

Еще 1015 человек получили ранения.

Ранее сообщалось о 19 погибших и 772 пострадавших.

"Приблизительно 30 местных жителей у нас находятся под завалами в Элязыге", — заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджи. По его словам, поисково-спасательная операция продолжается, число погибших может увеличиться.

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже в провинции Элязыг произошло накануне в 20:55 мск. Затем последовало порядка ста афтершоков, десять из них — магнитудой выше четырех.

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 провинций. В зону землетрясения доставили 1689 палаток, 1656 кроватей и 9,2 тысячи одеял. Оставшихся без крова размещают в школах, спортзалах, общежитиях, библиотеках. Сотовые операторы объявили о бесплатных услугах связи в провинциях Элязыге и Малатье.