Садовничий рассказал о планах празднования 270-летия МГУ

Татьянин день (День российского студенчества) ежегодно отмечается в России 25 января. Это день великомученицы Татьяны, которая считается святой покровительницей всех студентов.

Как отметили в пресс-службе МГУ, Татьянин день - "это праздник единения всего Московского университета от первокурсников до профессорского состава и руководства МГУ". Еще в середине XIX столетия современники называли Татьянин день праздником русского просвещения, безудержного и своевольного духа.

"Татьянин день, день рождения Московского университета, нам 265 лет. Конечно, университет жив своими традициями. Начиная со столетия университета - это 1855 год, - отмечается Татьянин день. Он отмечался очень шумно, это целые рассказы... как студенты гуляли по Москве, как они добирались на извозчиках", - сказал журналистам Садовничий.

Он также отметил, что 25 января в домовой церкви Московского университета пройдет праздничная служба, а позже состоится торжественное заседание, посвященное 265-й годовщине основания университета, вручение дипломов лауреатам премий имени М. В. Ломоносова и И. И. Шувалова.

"Будет служба с утра, Его Святейшество патриарх Московский будет вести, затем актовая речь... интересные будут гости, иностранцы. А 26 января студенты будут пить медовуху. Около тысячи ребят получат из моих рук бокальчик медовухи и попробуют этот напиток", - добавил Садовничий.

Как отметили в пресс-службе МГУ, 26 января также состоится праздничный гала-концерт участников Международного фестиваля студенческого творчества "Татьянин день" и церемония вручения награды "Звезда Московского университета". Эта премия была учреждена к 250-летию МГУ. "Звезда Московского университета" выражает признание заслуг лауреата перед обществом в развитии науки, образования и культуры. Она вручается выдающимся выпускникам университета, а также общественным, научным и государственным деятелям, которые внесли весомый вклад в развитие вуза и университетской науки.

Он также рассказал, что, прежде чем создать традицию розлива медовухи в Татьянин день, посмотрел на те традиции, которые есть в других странах, но понял, что они не очень подходят: например, в одном из университетов США студенты на день рождения вуза бросают друг друга в бассейн кампуса, но такой способ никак не подходит для января в России. И тогда он вспомнил о том, как аспирантом попробовал медовуху в кафе в Суздале.

"Я запомнил этот эпизод, поэтому думал, как нам ввести традицию, подумал, что надо готовить медовуху. Позвал наших специалистов с комбината питания, стали обсуждать, как делать. И в итоге наш собственный рецепт, он держится в секрете", - рассказал ректор.

Садовничий отметил, что медовуха готовится около двух месяцев, "причем процедура подготовки тоже в основном наш секрет". Однако он поделился некоторыми деталями: сначала мед варится с лежащими в мешочках специями, затем две недели проводит в бутылях с гидрозатвором и еще два месяца настаивается.

Он рассказал, что сначала мед для напитка давал Юрий Лужков со своей пасеки, а потом Садовничий сам стал приобретать мед в течение года.

"У меня много учеников в Уфе, девять учеников, а в Уфе мед хороший, они привозят мне банки, я все складываю и вот перед декабрем отдаю для готовки медовухи. Могу сказать, что мед приобретен мной в разных источниках. И вот уже 20 лет, чуть больше, мы на Татьянин день готовим медовуху и радуемся, что можно попробовать, повеселиться и почувствовать прилив сил, потому что она действительно бодрящая", - заявил он.

Ректор МГУ также добавил, что на встрече с Путиным попросил его издать указ о 270-летии Московского университета.

"Сейчас мы готовимся к этому юбилею. Будет указ, будет программа подготовки к юбилею. Мы будем жить этим событием, мобилизуя коллектив", - отметил Садовничий.

В день памяти святой мученицы Татианы 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала именной указ об учреждении Московского университета. Однако долгие годы торжественные университетские встречи проходили в апреле и были приурочены к коронационным празднествам Елизаветы Петровны. Только в 1827 году Татьянин день впервые стали отмечать как праздник, посвященный Московскому университету. Со второй половины XIX века этот день стал заметным событием общественной жизни Москвы, город на одну ночь превращался в царство студентов. При этом профессора гуляли вместе со своими учениками.

Первый удар по традиции празднования нанес Александр III, запретивший праздник. Матвею Любавскому, ставшему ректором Московского университета в 1911 году, ненадолго удалось восстановить торжество, а после революции 1917 года Татьянин день был запрещен.