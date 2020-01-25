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Власти Малайзии сообщили о трех случаях заражения новым коронавирусом
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РИА Новости

Власти Малайзии сообщили о трех случаях заражения новым коронавирусом

07:08 25.01.2020
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© REUTERS / Darley ShenМедицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
© REUTERS / Darley Shen
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения Малайзии Дзулкефли Ахмад подтвердил в субботу три случая заражения новым типом коронавируса в стране, сообщает газета New Straits Times.
Сообщается, что все три случая были зафиксированы в городе Джохор-Бару. Все заболевшие являются гражданами Китая, которые находились "в тесном контакте" с 66-летним зараженным коронавирусом, который сейчас проходит лечение в Сингапуре.
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За пределами материкового Китая пять случаев заражения были зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване, четыре - в Таиланде (двое пациентов уже выписаны), два - в Японии (один пациент выписан), два - в Южной Корее, два - в США, три - во Вьетнаме, три - в Сингапуре, один - в Непале, три - во Франции, один - в Австралии.
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