США разморозили выделение Афганистану 60 миллионов долларов помощи

В сентябре прошлого года госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что власти США отзывают 100 миллионов долларов на крупный энергетический инфраструктурный проект в Афганистане, а также приостанавливают выделение 60 миллионов долларов запланированной помощи из-за непрозрачности закупок.

"Когда госсекретарь (Майк) Помпео обозначил области, в которых есть недостатки, это отразило нашу обеспокоенность по поводу того, что в Афганистане продолжается повсеместная коррупция. Я рада, что в одной сфере, которую отмечал госсекретарь, мы увидели прогресс со стороны правительства Афганистана, и помощь в размере 60 миллионов долларов удалось выделить", - сказала Уэллс.