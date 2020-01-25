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США разморозили выделение Афганистану 60 миллионов долларов помощи
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РИА Новости

США разморозили выделение Афганистану 60 миллионов долларов помощи

06:34 25.01.2020
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп беседует с военнослужащими в Афганистане
Президент США Дональд Трамп беседует с военнослужащими в Афганистане
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп беседует с военнослужащими в Афганистане. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Правительство США разморозило выделение 60 миллионов долларов помощи Афганистану, так как администрация президента США Дональда Трампа увидела прогресс страны в борьбе с коррупцией, заявила журналистам заместитель помощника госсекретаря по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.
В сентябре прошлого года госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что власти США отзывают 100 миллионов долларов на крупный энергетический инфраструктурный проект в Афганистане, а также приостанавливают выделение 60 миллионов долларов запланированной помощи из-за непрозрачности закупок.
"Когда госсекретарь (Майк) Помпео обозначил области, в которых есть недостатки, это отразило нашу обеспокоенность по поводу того, что в Афганистане продолжается повсеместная коррупция. Я рада, что в одной сфере, которую отмечал госсекретарь, мы увидели прогресс со стороны правительства Афганистана, и помощь в размере 60 миллионов долларов удалось выделить", - сказала Уэллс.
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