Крупнейшие банки России успели наладить сбор биометрии в срок

Российские банки начали сбор биометрических данных клиентов в июле 2018 года. Согласно информационному письму, опубликованному на сайте регулятора, до конца 2019 года такой сервис должен был начать предоставляться во всех структурных подразделениях банка в каждом регионе присутствия, однако затем ЦБ пошел на ряд уступок, в частности, для кредитных организаций с базовой лицензией. Тем не менее, крупнейшие игроки смогли справиться с этой задачей в срок.