Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-25T06:26+0300
https://ria.ru/20200125/1563855811.html
Крупнейшие банки России успели наладить сбор биометрии в срок
https://cdn21.img.ria.ru/images/102541/21/1025412119_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_9395d95515b6f6b2b8db0d3c400cc6fd.jpg
РИА Новости

Крупнейшие банки России успели наладить сбор биометрии в срок

06:26 25.01.2020
1092
© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкОфис ВТБ в Москве
Офис ВТБ в Москве
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в фотобанк
Офис ВТБ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Россияне могут сдать свои биометрические данные для получения удаленных услуг в любом отделении крупнейшего банка, кредитные организации успели своевременно оснастить свои офисы необходимым оборудованием в соответствии с планами ЦБ, показал опрос банков из топ-30, проведенный РИА Новости.
Российские банки начали сбор биометрических данных клиентов в июле 2018 года. Согласно информационному письму, опубликованному на сайте регулятора, до конца 2019 года такой сервис должен был начать предоставляться во всех структурных подразделениях банка в каждом регионе присутствия, однако затем ЦБ пошел на ряд уступок, в частности, для кредитных организаций с базовой лицензией. Тем не менее, крупнейшие игроки смогли справиться с этой задачей в срок.
Здание Центрального банка России в Москве
23 декабря 2019, 14:41
Центробанк разъяснил, что биометрию можно сдать в любом банке
"Вся сеть ВТБ была до 31 декабря 2019 оснащена необходимым оборудованием по сбору государственной биометрии, что полностью соответствует рекомендациям ЦБ", - сообщил руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
Своевременно оснастить отделения всем необходимым успел и "Русский Стандарт". По словам представителя кредитной организации, количество клиентов, сдавших биометрию, постоянно растет. "Сегодня банк "Русский Стандарт" осуществляет сбор данных и передачу биометрических данных в единую биометрическую систему. К концу 2019 года в банке подключили к системе сбора биометрии 100% отделений", - прокомментировали в банке.
Демонстрация процедуры снятия биометрических данных в визовом центре Санкт-Петербурга
22 ноября 2019, 12:26
Выдаваемые по биометрии кредиты не будут востребованы, заявили эксперты
Готовность принимать данные во всех отделениях также подтвердили Райффайзенбанк, Новикомбанк, банк "Восточный" и Промсвязьбанк, который не только собирает биометрию, но и уже обеспечил оказание удаленных услуг с ее помощью.
"Промсвязьбанк до конца 2019 года обеспечил возможность сбора биометрических данных граждан в рамках единой биометрической системы во всех офисах по всей стране. С помощью биометрической идентификации можно удаленно открыть счет или вклад, сделать перевод и подать заявку на кредит. До конца года эти сервисы будут доступны также в нашем мобильном приложении", - прокомментировала руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса Промсвязьбанка Ольга Алексюк.
Смартфон
16 ноября 2019, 03:35
Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
4030529
Обсудить 2
РайффайзенбанкНовикомбанкРусский стандарт (банк)Центральный Банк РФВТБПромсвязьбанкРоссияЭкономика
Рекомендуем
Добыча породы на руднике
Магаданская область установила годовой рекорд по добыче золота
Вывеска компании Россети
Ъ: "Россети" хотят списать долги ряда энергосбытовых компаний Кавказа
Бывший игрок Wall Steet Джордан Белфорт, чья биография была адаптирована для фильма Волк с Уолл-стрит
Прототип "Волка с Уолл-стрит" подал в суд на создателей фильма
Тележка у супермаркета
СМИ назвали компании, чьи акции растут на фоне смены правительства
Туристический поезд Великий Чайный путь Маньчжурия - Сибирь
Выяснилось, как китайские туристы путешествуют по России на поездах
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал минские соглашения
Здание министерства финансов РФ
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей
Госсекретарь США Майк Помпео
Ведущая заявила, что Помпео выругался на нее после вопроса об Украине
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Минобороны прокомментировало "перехват" США российской колонны в Сирии
Помощник президента России Владислав Сурков
Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог
Остров Грейт-Бласкет
Для острова в Ирландии разыскиваются смотрители с навыками выживания
Газокомпрессорная станция Несвижская в Белоруссии
Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
В Палестине Путин поднял упавшую фуражку офицера караула
В Сети отреагировали на помощь Путина палестинскому офицеру
Лондон
Лондон хочет угрозами ускорить торговые переговоры с ЕС, сообщает СМИ
Флаги Кипра и Европейского союза
Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Канадские ученые допустили возможность заражения раком
04:00СМИ: число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 1975 человек
03:46Экологи сообщают, что "китовая тюрьма" в Приморье пустует
03:43В Шанхае сообщили о первом погибшем в городе от нового коронавируса
03:35Директор столичного отеля рассказал о госпитализации граждан КНР
03:33Ученые предупредили об опасности появления дыр в корпусе МКС
03:23Производители сигарет назвали причину снижения выпуска продукции
03:14Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
03:10Банки готовят революцию в удаленном обслуживании россиян
03:07ФТС в 2019 году возбудила 206 уголовных дел по контрабанде леса
03:05Японский эксперт: бесснежные зимы в России будут случаться все чаще
02:52В Канаде зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом
02:45Число жертв землетрясения в Турции выросло до 31 человека
02:33Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
02:32Израильские медики предложили помощь Турции после землетрясения
02:29СМИ: число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 54 человек
02:28В Турции вытащили из-под завалов мать двухлетней девочки
02:24Сенаторы осудили поведение Помпео в отношении журналистки
02:12В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
02:09Миссия ООН заявила о нарушениях эмбарго на поставки оружия в Ливию
Лента новостейМолния