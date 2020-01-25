Появилась фотография вероятного места первого заражения коронавирусом

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Сети опубликовали фотографию рынка морепродуктов в китайском городе Ухань, с которого, по предварительной оценке эксперта, могло начаться заражение новым типом коронавируса.
Пользователь твиттер @muyixiao, поделившийся изображением, обвел в красный кружок надпись на названии прилавка, где, по его словам, замазан последний иероглиф, означающий "дикий". Юзер подчеркнул, что этот снимок сделали уже после того, как стало известно о вспышке заболевания из-за коронавируса.
Photo from Douban of a menu at #Wuhan Huanan Seafood Market. Don't know when it was taken, but they sell all kinds of wild animals incl. live wolf pups & palm civets. 2nd photo taken after outbreak discovered shows this storefront (3rd left) covering word “野 (wild)” in its name. pic.twitter.com/HiQlzX4XBX— Muyi Xiao (@muyixiao) January 21, 2020
На другом предоставленном им фото запечатлен прайс-лист, в котором фигурируют названия диких животных, включая живых волчат и пальмовых куниц. Автор публикации добавил, что не знает, когда сделали соответствующее изображение.
Ранее фотографией уже закрытого рынка в Ухане поделилась проживающая в этом населенном пункте россиянка Сабина Полякова, которая в беседе с РИА Новости рассказала о ситуации в городе.
© Стоп-кадр видео Сабины ПоляковойЗакрытый рынок морепродуктов в Ухане, провинция Хубэй
© Стоп-кадр видео Сабины Поляковой
Закрытый рынок морепродуктов в Ухане, провинция Хубэй
В конце прошлого года власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Предварительно установлено, что возбудителем недуга оказался новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Согласно последней информации, число зараженных во всем Китае достигло не менее 1303 человека, 41 пациент скончался, причем двое из них — за пределами провинции Хубэй.
Вирус уже распространился за пределы страны, случаи заражения зафиксировали в Южной Корее, Японии, США, Франции, Непале, Вьетнаме, Сингапуре, Таиланде и Австралии.