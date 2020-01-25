Появилась фотография вероятного места первого заражения коронавирусом

На другом предоставленном им фото запечатлен прайс-лист, в котором фигурируют названия диких животных, включая живых волчат и пальмовых куниц. Автор публикации добавил, что не знает, когда сделали соответствующее изображение.

В конце прошлого года власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Предварительно установлено, что возбудителем недуга оказался новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Согласно последней информации, число зараженных во всем Китае достигло не менее 1303 человека, 41 пациент скончался, причем двое из них — за пределами провинции Хубэй.