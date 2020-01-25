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2020-01-25T11:10+0300
https://ria.ru/20200125/1563855638.html
Появилась фотография вероятного места первого заражения коронавирусом
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РИА Новости

Появилась фотография вероятного места первого заражения коронавирусом

05:47 25.01.2020 (обновлено: 11:10 25.01.2020)
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© REUTERS / StringerСотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
© REUTERS / Stringer
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Сети опубликовали фотографию рынка морепродуктов в китайском городе Ухань, с которого, по предварительной оценке эксперта, могло начаться заражение новым типом коронавируса.
Пользователь твиттер @muyixiao, поделившийся изображением, обвел в красный кружок надпись на названии прилавка, где, по его словам, замазан последний иероглиф, означающий "дикий". Юзер подчеркнул, что этот снимок сделали уже после того, как стало известно о вспышке заболевания из-за коронавируса.
На другом предоставленном им фото запечатлен прайс-лист, в котором фигурируют названия диких животных, включая живых волчат и пальмовых куниц. Автор публикации добавил, что не знает, когда сделали соответствующее изображение.
Ранее фотографией уже закрытого рынка в Ухане поделилась проживающая в этом населенном пункте россиянка Сабина Полякова, которая в беседе с РИА Новости рассказала о ситуации в городе.
© Стоп-кадр видео Сабины ПоляковойЗакрытый рынок морепродуктов в Ухане, провинция Хубэй
Закрытый рынок морепродуктов в Ухане, провинция Хубэй
© Стоп-кадр видео Сабины Поляковой
Закрытый рынок морепродуктов в Ухане, провинция Хубэй
В конце прошлого года власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Предварительно установлено, что возбудителем недуга оказался новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Согласно последней информации, число зараженных во всем Китае достигло не менее 1303 человека, 41 пациент скончался, причем двое из них — за пределами провинции Хубэй.
Вирус уже распространился за пределы страны, случаи заражения зафиксировали в Южной Корее, Японии, США, Франции, Непале, Вьетнаме, Сингапуре, Таиланде и Австралии.
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Распространение нового коронавирусаХубэйКитайУханьВ мире
Популярные комментарии
А зачем фото на японском посестили???? Россия хватит паниковать!!! В Китае все спокойно, Россия умирает даде не заразившись
25 января, 06:19
Павел Пирогов
2010019
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