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Проживающая в Ухане россиянка рассказала о ситуации из-за коронавируса
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РИА Новости

Проживающая в Ухане россиянка рассказала о ситуации из-за коронавируса

13:24 24.01.2020 (обновлено: 13:53 24.01.2020)
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© REUTERS / Darley ShenМедицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
© REUTERS / Darley Shen
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 янв – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Уроженка Твери Сабина Полякова, проживающая в китайском городе Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса, рассказала РИА Новости о ситуации в городе и своих переживаниях из-за распространения инфекции.
Сабина родилась в Твери, училась в Тверском госуниверситете. По ее словам, она восемь месяцев живет в Ухане со своим молодым человеком родом из Китая и преподает английский язык. В Китае празднуют Новый год 25 января, сейчас у жителей каникулы.
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Посылки из Китая и коронавирус: есть ли опасность? Власти КНР принимают экстренные меры для недопущения эпидемии, вызванной новым типом коронавируса. Насколько безопасно сейчас получение товаров из Китая через интернет-магазины? Об этом рассказал радиоSputnik врач-инфекционист Алексей Ртищев.
"Физически я чувствую себя нормально, но настроение подавленное, потому что город закрыт, и я не могу поехать куда-то отдохнуть, хотя я планировала отправиться на юг, на море. Вообще в закрытом городе испытываешь большое давление, стресс. Плюс погода на протяжении долгого времени очень пасмурная. Состояние удручающее", - сказала собеседница агентства.
Она рассказала, что три последних дня носит маску. "Здесь абсолютно все носят маски, никто этим не пренебрегает. Власти постоянно предупреждают людей о мерах безопасности, и народ заинтересован в том, чтобы быть здоровым, китайцы очень боятся заболеть", - отметила Сабина.
По ее словам, на новогодние праздники людей на улицах становится заметно меньше, потому что многие приезжают в Ухань работать и предпочитают на каникулах навещать родных. Но в связи с эпидемией улицы практически опустели, в городе не работает метро. "Я не знаю, как это все закончится и когда. Через две недели заканчиваются праздники, и люди должны возвращаться в город, но он закрыт. Неизвестно, когда они смогут вернуться. Но мы надеемся, что все это не продлится долго", - подчеркнула собеседница агентства.
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Она добавила, что живет близ оптового рынка морепродуктов Хуанань в Ухани, откуда, возможно, распространялась пневмония. На днях она побывала там из любопытства. "Я съездила туда на велосипеде. После обнаружения вируса рынок закрыли и продезинфицировали. К тому же я была в маске, мне ничего не угрожало", - отметила девушка.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, из-за этого вируса умерли 26 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти КНР официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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Распространение нового коронавирусаКитайУханьТверьВ мире
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