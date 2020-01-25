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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-25T05:42+0300
https://ria.ru/20200125/1563855598.html
Жители окраинных районов Алеппо вновь привыкают жить на линии огня
https://cdn21.img.ria.ru/images/155011/85/1550118572_0:130:3127:1889_1036x0_80_0_0_2b70da3086b5369c24f507c78ebf7a62.jpg
РИА Новости

Жители окраинных районов Алеппо вновь привыкают жить на линии огня

05:41 25.01.2020 (обновлено: 05:42 25.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в районе Алеппо
Разрушенные здания в районе Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Разрушенные здания в районе Алеппо. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 25 янв - РИА Новости. Жители окраинного района города Алеппо под названием Халидия оказались на линии фронта - Халидия находится буквально в 200-300 метрах от позиций боевиков, которые в последнее время принялись вновь обстреливать многострадальный район.
В четверг российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что накануне группировки боевиков, такие как "Исламская партия Туркестана"* и "Хайат Тахрир аш-Шам",* предприняли несколько атак на позиции сирийской армии в окрестностях Алеппо. Не менее 50 боевиков было уничтожено, погибло около 40 солдат сирийской армии. Кроме того, военным пришлось оставить их позиции в деревнях Самка и Хуайн-эль-Шааф.
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В ходе наступления боевики возобновили обстрелы из минометов и артиллерии прилегающих районов, в том числе Халидии. Боевиков выгнали из этого района еще в 2016 году, но жизнь в районе далека от спокойной.
У местной бабушки Амун Ханчхамис погибла вся ее семья, а сама она получила осколочное ранение в ногу.
"Погибли все - муж, братья, сын и его жена и трое внуков, я одна. Сколько еще детей должно остаться сиротами, женщин вдовами, сколько нужно им еще убить людей, чтобы они перестали стрелять? Каждый день взрывы", - возмущается она.
В районе, где живет старушка, люди уже устали вздрагивать от взрывов. Здесь почти в каждой семье женщины носят траур по погибшим родственникам и близким. Поселки, которые удерживают террористы, по прямой - всего в двух километрах. И ежедневно боевики открывают огонь по Алеппо. Сирийская армия вынуждена отвечать, чтобы защитить людей. Но уничтожить хорошо укрепленные и давно подготовленные укрепрайоны не просто.
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Обнаружить огневые точки боевиков сложно. Они перемещаются на пикапах или маленьких грузовиках, в кузовах которых находятся минометы или реактивные установки. Выезжают на позиции, делают 5-6 выстрелов и скрываются. На одну вылазку уходит не больше двух минут.
Местный житель Абу Мустафа едва не ослеп, когда один из снарядов упал рядом с его лавкой. Он ни полицейский, ни военный, ни чиновник. Обычный, живущий в нужде продавец зелени. "Я торговал на рынке, вдруг взрыв. Единственное, что помню - очень сильный удар по голове, боль сильная и потерял сознание, очнулся в госпитале. Врачи сказали, что еще несколько осколков в груди и ноге пока вытащить не смоги, повторно будут оперировать", - рассказал Мустафа журналистам.
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В тот день погиб и отец местного жителя Абдель Бадера Баба.
"Мой отец вышел на балкон, хотел какие-то вещи вынести. Ракета ударила в метре от него, отец скончался на месте", - говорит он.
Интенсивность обстрелов Алеппо не спадет: каждый день гибнут ни в чем не повинные. Люди живут надеждой, что сирийская армия перейдет в наступление и выдавит боевиков из окрестностей Алеппо. Именно оттуда по городу бьют реактивные установки и минометы террористов.
*Террористические организации, запрещенные в России.
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