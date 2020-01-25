В Перу пассажирский самолет совершил посадку из-за сообщения о бомбе

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 янв - РИА Новости. Самолет с 118 пассажирами на борту совершил незапланированную посадку в аэропорту города Писко в Самолет с 118 пассажирами на борту совершил незапланированную посадку в аэропорту города Писко в Перу из-за сообщения о бомбе, сообщило министерство транспорта страны.

"Вечером в пятницу, 24 января, рейс (авиакомпании) Latam 2121 по направлению Лима-Хульяка получил сообщение о бомбе. Экипаж принял решение совершить посадку в аэропорту ... Писко", - говорится в сообщении.

Самолет с 118 пассажирами успешно приземлился в 15.50 местного времени (23.50 мск пятницы), прошла эвакуация.

В настоящее время на месте работает полиция, пассажиры и экипаж находятся в терминале аэропорта.