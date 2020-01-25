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В Перу пассажирский самолет совершил посадку из-за сообщения о бомбе
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РИА Новости

В Перу пассажирский самолет совершил посадку из-за сообщения о бомбе

05:00 25.01.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 25 янв - РИА Новости. Самолет с 118 пассажирами на борту совершил незапланированную посадку в аэропорту города Писко в Перу из-за сообщения о бомбе, сообщило министерство транспорта страны.
"Вечером в пятницу, 24 января, рейс (авиакомпании) Latam 2121 по направлению Лима-Хульяка получил сообщение о бомбе. Экипаж принял решение совершить посадку в аэропорту ... Писко", - говорится в сообщении.
Самолет с 118 пассажирами успешно приземлился в 15.50 местного времени (23.50 мск пятницы), прошла эвакуация.
В настоящее время на месте работает полиция, пассажиры и экипаж находятся в терминале аэропорта.
Направление Лима-Хульяка является довольно популярным у туристов. Город Хульяка располагается недалеко от высокогорного озера Титикака, где местные компании предлагают различные экскурсии.
Российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
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