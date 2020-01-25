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В Иркутской области гаражный бокс горит на площади 1200 "квадратов"
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РИА Новости

В Иркутской области гаражный бокс горит на площади 1200 "квадратов"

04:57 25.01.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Пожарный. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Гаражный бокс горит на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Иркутской области, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Поступило сообщение о пожаре в гаражном боксе по адресу: Усть-Удинский район, село Молька. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. Ранг №1-БИС. Травмирован один человек", - говорится в сообщении.
Добавляется, что пожар локализован, к тушению привлечено 11 человек и пять единиц техники.
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