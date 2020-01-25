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Мадуро получил орден Ленина от КПРФ
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РИА Новости

Мадуро получил орден Ленина от КПРФ

02:56 25.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 25 янв - РИА Новости. Коммунистическая партия РФ вручила орден Ленина президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
Награду преподнес член КПРФ Ярослав Листов в рамках международной встречи против империализма в Каракасе, которую посетил Мадуро.
"По поручению Коммунистической партии в год 150-летия Владимира Ильича Ленина - человека, который впервые увидел угрозы в империализме и создал базу для борьбы с ней, - награждаю этим орденом и надеюсь, что его опыт станет залогом победы Венесуэлы в 2020 году", - сказал Листов.
"Спасибо", - поблагодарил в ответ по-русски Мадуро.
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Николас МадуроКПРФВенесуэлаКаракасВ мире
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