Мадуро получил орден Ленина от КПРФ

"По поручению Коммунистической партии в год 150-летия Владимира Ильича Ленина - человека, который впервые увидел угрозы в империализме и создал базу для борьбы с ней, - награждаю этим орденом и надеюсь, что его опыт станет залогом победы Венесуэлы в 2020 году", - сказал Листов.