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Украинская армия получила "дырявые" БТР
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РИА Новости

Украинская армия получила "дырявые" БТР

02:20 25.01.2020
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкУкраинский бронетранспортер БТР-4
Украинский бронетранспортер БТР-4
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Украинский бронетранспортер БТР-4. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Министерство обороны Украины получило с завода бракованные бронетранспортеры БТР-4Е с повреждениями в укрепляющей наплавке, сообщает NewOne со ссылкой на военное ведомство.
Отмечается, что технику произвели на Лозовском кузнечно-механическом заводе (ЛКМЗ) в Харьковской области. По предварительной информации, брак обнаружили на нескольких бронетранспортерах.
По данным телеканала, Минобороны страны и госконцерн "Укроборонпром" создали следственную рабочую группу для установления причин дефектов.
Кроме того, военное ведомство приостановило прием БТР-4Е на время проведения следствия. В Минобороны также пообещали привлечь к ответственности военных, если выяснится, что к браку привело ненадлежащее выполнение обязанностей госслужащих.
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По словам замглавы "Укроборонпрома" Мустафы Найема в фейсбуке, в руководстве ЛКМЗ объяснили, что подобные дефекты могут возникнуть при сварке, однако их легко исправить при изготовлении конечной продукции. Руководство госконцерна потребовало от завода в полном объеме и за свои средства выполнить свои обязательства по качеству комплектующих.
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Ситуация на УкраинеМустафа НайемУкроборонпромБТР-4Министерство обороны УкраиныХарьковская областьУкраинаВ мире
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