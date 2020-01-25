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Премьер Греции предложил Эрдогану помощь после землетрясения
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РИА Новости

Премьер Греции предложил Эрдогану помощь после землетрясения

02:16 25.01.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Архивное фото
АФИНЫ, 25 янв - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис позвонил президенту Турции Тайипу Эрдогану и выразил соболезнования и солидарность греков с турецким народом в связи с катастрофическим землетрясением, сообщила пресс-служба премьера.
Ранее глава агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции Мехмет Гюллюоглу заявил, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже провинции Элязыг в 20.55 мск в пятницу. На данный момент власти сообщают о 14 погибших и более 300 пострадавших.
"Греческий премьер отметил, что Греция готова оказать помощь в поисково-спасательных операциях, если потребуется. Президент Турции поблагодарил премьер-министра, подчеркнув, что ситуация в настоящее время контролируется турецкими группами и что ситуация будет вновь оцениваться утром", - говорится в сообщении.
Ранее в Twitter Мицотакис написал о готовности помочь Турции после сильного землетрясения.
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"Мои искренние соболезнования президенту Турции Тайипу Эрдогану и турецкому народу в связи с разрушительным землетрясением в Турции. Наши поисково-спасательные команды готовы помочь", - написал он.
Глава МИД Греции Никос Дендиас написал в Facebook, что позвонил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу и выразил ему солидарность и полную поддержку турецкому народу и правительству Турции после мощного землетрясения.
"Я также выразил полную готовность нашей страны незамедлительно поддержать усилия турецких властей по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим", - написал Дендиас.
Он сообщил, что связался с министром защиты граждан Михалисом Хрисохоидисом и договорился, чтобы группы спасателей были готовы направиться Турцию, если это необходимо.
"По этому же вопросу я также нахожусь в постоянном контакте с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, которого я информирую о ситуации", - написал министр.
В последнее время отношения Греции и Турции резко обострились. В связи с этим некоторые подписчики в Twitter высказали критику действий министра.
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Кириакос МицотакисЭлязыг (провинция)ГрецияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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