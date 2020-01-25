Эрдоган заявил, что следит за работами в зоне землетрясения

В Турции число погибших при землетрясении возросло до 15 человек

В Турции число погибших при землетрясении возросло до 15 человек

По данным AFAD, в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 турецких провинций. В зону землетрясения доставлено 1689 палаток, 1656 кроватей и 9200 одеял.

"Наши учреждения принимают все необходимые меры для преодоления последствий землетрясения, чтобы свести к минимуму потери и обеспечить безопасность наших граждан. Мы отправили в район бедствия наших министров окружающей среды и градостроительства, глав МВД и минздрава", - добавил он.