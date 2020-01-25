Эрдоган заявил, что следит за работами в зоне землетрясения

АНКАРА, 25 янв - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о том, что следит за ситуацией в восточных провинциях страны, где вечером в пятницу произошло сильное землетрясение.
Ранее глава агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) Турции Мехмет Гюллюоглу заявил, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже провинции Элязыг в 20.55 (мск) в пятницу. Агентство сообщило позднее, что в провинциях Элязыг и Малатья 14 человек погибли в результате землетрясения.
По данным AFAD, в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 турецких провинций. В зону землетрясения доставлено 1689 палаток, 1656 кроватей и 9200 одеял.
"Как президент Турция я внимательно слежу за работами в зоне землетрясения. Все наши службы, в первую очередь AFAD и Общество Красного Полумесяца, находятся вместе с нашим народом. Я желаю нашим братьям, погибшим в результате землетрясения, милосердия Аллаха, а раненым - быстрого исцеления", - сообщил Эрдоган в Twitter.
"Наши учреждения принимают все необходимые меры для преодоления последствий землетрясения, чтобы свести к минимуму потери и обеспечить безопасность наших граждан. Мы отправили в район бедствия наших министров окружающей среды и градостроительства, глав МВД и минздрава", - добавил он.