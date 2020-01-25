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Трамп поблагодарил Си Цзиньпина за борьбу с коронавирусом
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РИА Новости

Трамп поблагодарил Си Цзиньпина за борьбу с коронавирусом

01:18 25.01.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поблагодарил главу КНР Си Цзиньпина за те усилия, которые прилагает его страна в борьбе с распространением коронавируса.
"Китай очень усердно работает над сдерживанием коронавируса. Соединенные Штаты высоко ценят его усилия и прозрачность (в вопросе мер по противодействию этому вирусу). Все будет хорошо. Кроме этого, от имени американского народа я хочу поблагодарить президента Си (Цзиньпина)", - написал Трамп в своем Twitter.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных в Китае превысило 830, 26 пациентов скончались, из них 24 - на территории китайской провинции Хубэй. Вирус уже распространился за пределы Китая.
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