Трамп поблагодарил Си Цзиньпина за борьбу с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поблагодарил главу КНР Си Цзиньпина за те усилия, которые прилагает его страна в борьбе с распространением коронавируса.
"Китай очень усердно работает над сдерживанием коронавируса. Соединенные Штаты высоко ценят его усилия и прозрачность (в вопросе мер по противодействию этому вирусу). Все будет хорошо. Кроме этого, от имени американского народа я хочу поблагодарить президента Си (Цзиньпина)", - написал Трамп в своем Twitter.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных в Китае превысило 830, 26 пациентов скончались, из них 24 - на территории китайской провинции Хубэй. Вирус уже распространился за пределы Китая.