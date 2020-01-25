Соратник Меркель потребовал отмены санкций против России

"Мы хотим, чтобы отношения с Российской Федерацией улучшились. Поэтому санкции необходимо отменить", — сказал Кречмер.

Он подчеркнул, что ограничительные меры в адрес Москвы "ни к чему не привели", а вместо этого навредили немецкой экономике.

Сасконский премьер также добавил, что на международной конференции по разрешению ливийского конфликта в Берлине Россия продемонстрировала, что с ней возможно конструктивное сотрудничество.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

В декабре Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против проектов "Северный поток — 2" и " Турецкий поток ".

Швейцарская компания Allseas, которая занималась прокладкой "Северного потока — 2", приостановила работу и отвела специальные корабли.

Позднее в Госдепартаменте сообщили, что подрядчики строительства газопровода могут избежать ограничительных мер, если прекратят работы до 20 января 2020 года, однако Allseas не стала возобновлять прокладку.

В МИД России заявили, что американские санкции выглядят как жест отчаяния, они не смогут заблокировать проект.