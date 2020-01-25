Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-25T00:44+0300
https://ria.ru/20200125/1563853569.html
Соратник Меркель потребовал отмены санкций против России
https://cdn25.img.ria.ru/images/156385/34/1563853479_0:71:2909:1707_1036x0_80_0_0_8f86800e255138e857f64056b5c9b665.jpg
РИА Новости

Соратник Меркель потребовал отмены санкций против России

00:44 25.01.2020
6976
© AP Photo / Jens MeyerКанцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер
© AP Photo / Jens Meyer
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Санкции против России необходимо отменить, заявил соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Bild.
"Мы хотим, чтобы отношения с Российской Федерацией улучшились. Поэтому санкции необходимо отменить", — сказал Кречмер.
Он подчеркнул, что ограничительные меры в адрес Москвы "ни к чему не привели", а вместо этого навредили немецкой экономике.
Сасконский премьер также добавил, что на международной конференции по разрешению ливийского конфликта в Берлине Россия продемонстрировала, что с ней возможно конструктивное сотрудничество.
Прохожий во время дождя на Красной площади
6 января, 08:00
На пути к пропасти: Россия безнадежно отстала
Кроме того, Кречмер считает, что Германии также нужно и конструктивное сотрудничество с США. Однако, по его мнению, американский президент Дональд Трамп иногда "мечется в геополитике", чем объясняются, в частности, санкции Вашингтона против "Северного потока — 2", которые, по словам премьера Саксонии, ошеломили немецкую общественность.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
В декабре Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Швейцарская компания Allseas, которая занималась прокладкой "Северного потока — 2", приостановила работу и отвела специальные корабли.
Президент США Дональд Трамп во Флориде
25 декабря 2019, 08:00
США: на русских надо еще надавить, победа близка
Позднее в Госдепартаменте сообщили, что подрядчики строительства газопровода могут избежать ограничительных мер, если прекратят работы до 20 января 2020 года, однако Allseas не стала возобновлять прокладку.
В МИД России заявили, что американские санкции выглядят как жест отчаяния, они не смогут заблокировать проект.
Как отметил глава "Газпрома" Алексей Миллер, у компании есть мощность для самостоятельного завершения проекта, однако на это уйдет больше времени, чем предполагалось ранее.
На участке строительства трубопровода
7 января, 08:00
"Тщетная попытка": Турция против нового "убийцы русского газа"
149193239
Обсудить 15
Михаэль КречмерСеверный поток — 2Турецкий потокСанкции в отношении РоссииДональд ТрампАнгела МеркельГерманияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Наивный видимо этот советник. Если путинских псов не сдерживать то после Грузии и Украины попрут "защищать" еще кого-то в какой нибудь Эстонии.
25 января, 01:38
Oleg  
2000212
Вот уж не надо. Нам лучше под санкциями живется.
25 января, 00:55
АНАнна Никанорова
510004
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко пожаловался на Россию из-за нефтяного вопроса
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи украинских военнопленных аэропорту Борисполь
Зеленский объяснил важность прямого диалога с Путиным
В. Зеленский
Зеленский рассказал о "шраме" между Россией и Украиной
Флаги Кипра и Европейского союза
Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ
Украинский бронетранспортер БТР-4
Украинская армия получила "дырявые" БТР
В Палестине Путин поднял упавшую фуражку офицера караула
Путин поднял упавшую фуражку офицера палестинского караула
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
В Энергосообществе рассказали, как "Газпром" помог Украине с реформами
Вице-президент США Майк Пенс у Стены Плача в Иерусалиме
США прислали жертвам и освободителям Освенцима дешевую фальшивку
Женщина возвращается с похорон генерала Касема Сулеймани мимо посольства США в Тегеране
Ответный удар: Иран готовится обвалить американский рынок
Вид на планету Земля из космоса
Астероид диаметром до одного километра летит к Земле
Вид на город София, Болгария
Болгария объявила о высылке двоих российских дипломатов
В Центральном госпитале города Ухань
В Китае число умерших от коронавируса превысило 40 человек
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту им. Давида Бен-Гуриона
Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле
Участники марша националистов, приуроченного к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2019
ЦРУ опубликовало архивные данные об "агенте Гитлера" Бандере
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
В "Единой России" удивились "шутке" главы Чувашии с пожарным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:20В Австралии пять человек проверяют из-за подозрения на коронавирус
04:15Зеленский прокомментировал минские соглашения
04:07В Сети отреагировали на помощь Путина палестинскому офицеру
04:04Помпео выругался на ведущую после вопроса об Украине, сообщает СМИ
03:56Астероид диаметром до одного километра летит к Земле
03:51СМИ: ЕС планирует ввести санкции против Британии при нарушении Brexit
03:47Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку
03:17В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек
03:14Патриарх Кирилл проведет богослужение в храме при МГУ в Татьянин день
03:11Врач-паразитолог запретил россиянам есть мясо с кровью
03:06Опрос показал, благодаря чему вырос рейтинг Трампа
02:56Мадуро получил орден Ленина от КПРФ
02:49В китайском Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,5
02:40Эксперт рассказал, почему Белоруссия не откажется от российской нефти
02:40Кабмин установил плату за негативное воздействие на окружающую среду
02:33В США задержали рэпера YG по подозрению в грабеже, сообщило СМИ
02:20Украинская армия получила "дырявые" БТР
02:20В "Единой России" удивились "шутке" главы Чувашии с пожарным
02:16Премьер Греции предложил Эрдогану помощь после землетрясения
02:06Во Франции зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом
Лента новостейМолния