Соратник Меркель потребовал отмены санкций против России

"Мы хотим, чтобы отношения с Российской Федерацией улучшились. Поэтому санкции необходимо отменить", — сказал Кречмер.
Он подчеркнул, что ограничительные меры в адрес Москвы "ни к чему не привели", а вместо этого навредили немецкой экономике.
Сасконский премьер также добавил, что на международной конференции по разрешению ливийского конфликта в Берлине Россия продемонстрировала, что с ней возможно конструктивное сотрудничество.
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Кроме того, Кречмер считает, что Германии также нужно и конструктивное сотрудничество с США. Однако, по его мнению, американский президент Дональд Трамп иногда "мечется в геополитике", чем объясняются, в частности, санкции Вашингтона против "Северного потока — 2", которые, по словам премьера Саксонии, ошеломили немецкую общественность.
"Северный поток — 2"
Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
В декабре Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Швейцарская компания Allseas, которая занималась прокладкой "Северного потока — 2", приостановила работу и отвела специальные корабли.
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Позднее в Госдепартаменте сообщили, что подрядчики строительства газопровода могут избежать ограничительных мер, если прекратят работы до 20 января 2020 года, однако Allseas не стала возобновлять прокладку.
В МИД России заявили, что американские санкции выглядят как жест отчаяния, они не смогут заблокировать проект.
Как отметил глава "Газпрома" Алексей Миллер, у компании есть мощность для самостоятельного завершения проекта, однако на это уйдет больше времени, чем предполагалось ранее.