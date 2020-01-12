Миллер заявил о способности России достроить "Северный поток — 2"

Он отметил, что сегодня технологические риски покрываются собственными мощностями компании. При этом Миллер добавил, что на завершение проекта потребуется больше времени, чем предполагалось.

Вопрос — в сроках

На пресс-конференции глава государства подчеркнул, что Россия сможет достроить магистраль без привлечения иностранных партнеров, несмотря на западные санкции.

Путин отметил, что завершение прокладки будет отодвинуто на несколько месяцев и газопровод запустят до конца этого года или к первому кварталу 2021-го.

"Вопрос в сроках. Это единственный вопрос, который встает в этой связи", — добавил президент.

Европа только выиграет

Ангела Меркель также выразила мнение, что "Северный поток — 2" необходимо достроить, невзирая на ограничительные меры со стороны США . Экстерриториальные санкции Вашингтона она назвала неправильными.

По словам канцлера, "Северный поток — 2" — это экономический проект, и европейские страны только выиграют, когда магистраль введут в строй.

"Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, но это очень важный проект", — пояснила она.

Осталось совсем чуть-чуть

В конце декабря премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что до окончания строительства трубопровода "осталось совсем чуть-чуть".

Он обратил внимание, что у "Газпрома" есть альтернативные варианты дальнейшей работы над проектом.

По словам Медведева, из-за санкций США на реализацию "Северного потока — 2" уйдет чуть больше времени, чем предполагалось, но никакой катастрофы из-за этого не произойдет.

"Это все равно месяцы — месяц туда, месяц обратно; на несколько месяцев больше", — сказал российский премьер.

Медведев заметил, что в Вашингтоне также понимают, что "Северный поток — 2" достроят вне зависимости от санкционного давления. Глава правительства назвал американские ограничения проявлением недобросовестной конкуренции, которое бьет по интересам многих европейских стран.

"Это, действительно, методы неконкурентной борьбы в противоречии со всеми международными договоренностями и принципами международного права и международной торговли", — заявил он.

Санкции США

В конце прошлого года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

Вашингтон потребовали от прокладчиков немедленно прекратить строительство. Компания Allseas уже приостановила работу.