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Миллер заявил о способности России достроить "Северный поток — 2"
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РИА Новости

Миллер заявил о способности России достроить "Северный поток — 2"

20:46 12.01.2020 (обновлено: 03:12 13.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНа территории компрессорной станции "Портовая" магистрального газопровода "Северный поток"
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. У России нет никаких технологических препятствий, чтобы самостоятельно завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в эфире телеканала "Россия 1".
Он отметил, что сегодня технологические риски покрываются собственными мощностями компании. При этом Миллер добавил, что на завершение проекта потребуется больше времени, чем предполагалось.

Вопрос — в сроках

Накануне президент Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель лидеры затронули вопрос "Северного потока — 2".
На пресс-конференции глава государства подчеркнул, что Россия сможет достроить магистраль без привлечения иностранных партнеров, несмотря на западные санкции.
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Путин отметил, что завершение прокладки будет отодвинуто на несколько месяцев и газопровод запустят до конца этого года или к первому кварталу 2021-го.
"Вопрос в сроках. Это единственный вопрос, который встает в этой связи", — добавил президент.

Европа только выиграет

Ангела Меркель также выразила мнение, что "Северный поток — 2" необходимо достроить, невзирая на ограничительные меры со стороны США. Экстерриториальные санкции Вашингтона она назвала неправильными.
По словам канцлера, "Северный поток — 2" — это экономический проект, и европейские страны только выиграют, когда магистраль введут в строй.
"Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, но это очень важный проект", — пояснила она.

Осталось совсем чуть-чуть

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В конце декабря премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что до окончания строительства трубопровода "осталось совсем чуть-чуть".
Он обратил внимание, что у "Газпрома" есть альтернативные варианты дальнейшей работы над проектом.
По словам Медведева, из-за санкций США на реализацию "Северного потока — 2" уйдет чуть больше времени, чем предполагалось, но никакой катастрофы из-за этого не произойдет.
"Это все равно месяцы — месяц туда, месяц обратно; на несколько месяцев больше", — сказал российский премьер.
Медведев заметил, что в Вашингтоне также понимают, что "Северный поток — 2" достроят вне зависимости от санкционного давления. Глава правительства назвал американские ограничения проявлением недобросовестной конкуренции, которое бьет по интересам многих европейских стран.
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Санкции США

В конце прошлого года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Вашингтон потребовали от прокладчиков немедленно прекратить строительство. Компания Allseas уже приостановила работу.
"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
607011035
Обсудить 10
Северный поток — 2Дональд ТрампАлексей МиллерДмитрий МедведевГазпромАнгела МеркельВладимир ПутинГерманияРоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Наверно Миллер дачу продал, а на вырученные деньги будет достраивать Северный поток-2? Ведь все равно львиная доля прибыли от продажи народного газа стен Газпрома так и не покинет. Или опять за счет пенсионеров России стройка?
12 января, 21:28
Иван Иванов
41107016
Позорище. Скоро полвека как газом торгуем, 6 год санкций идет, страна двух океанов, множества морей, а трубы укладывают горцы из Швейцарии😂
12 января, 21:24
Я РОССИЯНИН
1930303
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