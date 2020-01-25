Сто секунд до Судного дня. Ученые прогнозируют глобальную катастрофу

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Альфия Еникеева. В четверг, 23 января, физики, в том числе несколько Нобелевских лауреатов, перевели так называемые часы Судного дня на 20 секунд вперед. Этот проект, придуманный в 1947 году Альбертом Эйнштейном, отражает вероятность глобальной катастрофы, в результате которой человечество может исчезнуть с лица Земли. По словам ученых, из-за неспособности мировых лидеров справиться с угрозой ядерного конфликта, изменением климата и кибервойнами люди сегодня как никогда близки к точке невозврата. Об основных сценариях гибели планеты — в материале РИА Новости.

Над пропастью во лжи

Впервые "часы Судного дня" появились на обложке научного журнала Bulletin of the Atomic Scientists в 1947 году. Тогда стрелки показывали семь минут до полуночи — точки начала глобальной катастрофы. В следующие семь десятилетий гибель человечества то отодвигалась, как в 1991 году, когда СССР и США подписали договор о сокращении стратегического вооружения, то, наоборот, становилась более явной. В последние восемь лет ученые переводили судьбоносные стрелки только вперед. И сегодня они застыли в ста секундах от полуночи. Иными словами, так близко к глобальной катастрофе люди еще никогда не были.

Основные причины возможного Армагеддона все те же: ядерная война и изменение климата. Однако сейчас угрозы стали более ощутимы, отмечают эксперты журнала. Обострились конфликты вокруг ядерных программ Ирана и Северной Кореи, войны в киберпространстве только усугубляют эту ситуацию. Что касается климатических проблем, то за последнее время правительства не предпринимают достаточных усилий для их решения.

По словам президента Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон, человечество сейчас в таком положении, что любая ошибка или промедление подобны смерти. Поэтому исследователи предлагают державам, обладающим ядерным оружием, снизить ядерные арсеналы, ограничить программы модернизации боеголовок и начать диалог о кибервойнах и ликвидации ядерного оружия на поле боя. Также необходимо ограничить распространение ядерного оружия на Ближнем Востоке. Кроме того, ученые уверены, что потепление климата вполне реально замедлить, если быстро поменять мировую энергетическую систему и помочь развивающимся странам отказаться от ископаемого топлива.

CC0 / Fastfission / Дальше всего от глобальной катастрофы мир был в 1991 году. Ближе всего — сейчас CC0 / Fastfission / Дальше всего от глобальной катастрофы мир был в 1991 году. Ближе всего — сейчас

Война всех против всех

По мнению австралийских исследователей, человечество может погибнуть уже к 2050 году из-за необратимых изменений климата. Нынешний объем выбросов углекислого газа, вызванных человеческой деятельностью, — больше сорока миллиардов тонн. В будущем эти цифры будут только расти и к 2030 году достигнут максимально допустимых значений, после превышения которых климатическая катастрофа станет неизбежна.

Согласно этому сценарию, к середине века средняя температура воздуха на планете увеличится на три градуса Цельсия. Это ускорит таяние вечной мерзлоты в Арктике, а в Амазонии приведет к серьезной засухе и гибели тропических лесов. Наводнения и лесные пожары участятся по всему миру, треть Земли превратится в пустыню. Огромное количество людей погибнет, а выжившие ввяжутся в вооруженные конфликты за ресурсы. Все это может привести к исчезновению человеческой цивилизации.

К похожему сценарию склоняются американские и южноафриканские ученые. Они проанализировали данные за последние сорок лет — потребление энергии, температуру поверхности планеты, рост населения, массу полярных льдов, ВВП и выбросы углекислого газа. Оказалось, что климатические изменения развиваются стремительнее, чем ожидалось. Поэтому если ничего не делать, то довольно скоро Земля превратится в "теплицу", жить в которой будет невозможно. Под статьей ученых, опубликованной в журнале Bioscience, подписались более 11 тысяч исследователей из 153 стран мира.

Эпидемии неизвестных болезней

По прогнозам экспертов Всемирной организации здравоохранения, человечество уже в ближайшие годы столкнется с пандемией болезни, вызванной неизвестным пока патогеном. Предполагается, что ее жертвами станут как минимум сто миллионов человек.

Ученые из Университета Джона Хопкинса уточняют : скорее всего, пандемию спровоцируют респираторные вирусы — родственники тех, что вызывают обыкновенную простуду. В отличие от вирусов Зика или Эбола, они передаются по воздуху и довольно быстро способны распространиться по всему миру. Наиболее подходящими кандидатами исследователи считают РНК-вирусы, которые мутируют легче остальных. Именно из этой группы виновник нынешней вспышки в Китае — коронавирус 2019-nCoV.

Новая болезнь будет заразна до появления первых симптомов, и у большинства жителей планеты не окажется иммунитета к возбудителю. К началу пандемии у человечества не будет ни подходящих лекарств, ни метода профилактики. Исследователи надеются, что эпидемиологи смогут быстро среагировать на неизвестного возбудителя и уровень смертности будет невысоким, хотя и значительным, учитывая количество заболевших.

Если же распространение инфекции не удастся взять под контроль, то новозеландские ученые советуют спасаться от патогенов в Австралии, Новой Зеландии и Исландии. Эти страны не имеют сухопутных границ с другими государствами и не связаны с ними мостами. У них есть все необходимое для производства продуктов питания, они энергетически независимы, подчеркивают исследователи.

Космическая опасность

Физики из Гарвардского и Оксфордского университетов считают одним из вероятных сценариев гибели человечества космическую катастрофу — падение астероида, взрыв сверхновой или гамма-всплеск.

По их подсчетам, больше всего шансов убить всех живущих на Земле людей — у астероида. Падение такого объекта в океан спровоцирует цунами, которое накроет половину планеты. Кроме того, после столкновения астероида с поверхностью в атмосферу поднимется огромное количество распыленных горных пород. По крайней мере, именно по такому сценарию разворачивалась природная катастрофа, стоившая жизни динозаврам 65 миллионов лет назад.