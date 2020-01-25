Добровольная пожарная охрана в 2019 году спасла 380 человек

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Волонтерам-пожарным за год удалось потушить более более 5 тысяч пожаров, а также оказать помощь профессионалам более 22 тысяч раз.

В 2019 году волонтеры принимали участие в устранении последствий крупных пожаров в Забайкальском и Красноярском краях.

"Добровольцы помогали разбирать завалы, оказывали помощь в восстановлении домов, заборов, калиток, чтобы можно было удержать скот, чтобы он не убежал, занимались разгрузкой и сортировкой гуманитарной помощи, оказывали адресную помощь каждому дому, особенно пожилым людям – помогали выносить и грузить уцелевшие вещи и мебель из сгоревших домов. У части ребят была задача отчистить колодцы глубиной от 3 до 10 метров, чтобы в них была вода для скота и для дома, чтобы люди могли помыться в бане", – рассказал о ликвидации последствий пожаров в Забайкальском крае РИА Новости Александр Курамшин из псковского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

К тушению лесных пожаров подразделения добровольной пожарной охраны в 2019 году привлекались более 240 раз. По данным МЧС России, волонтеры более 2 тысяч раз участвовали в аварийно-спасательных работах и более 5 тысяч раз ликвидировали последствия чрезвычайных ситуаций и крупных пожаров.

Посильную помощь пожарным волонтеры оказывают в составе двух типов объединений – добровольные дружины и команды. Если дружинники занимаются патрулированием, то команды имеют в своем распоряжении автомобиль и могут выезжать на пожарные случаи. В России зарегистрировано почти 83 тысячи добровольных пожарных дружин, в которые входят 436 тысяч волонтеров. Более 74 тысяч человек состоят в 8,6 тысячи добровольных пожарных команд.