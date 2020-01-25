Малый бизнес получает поддержку от правительства по ставке 5,25%

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Для того чтобы жители одного из спальных районов Читы могли водить детей в маленький уютный детский сад, организатору этого бизнеса Анне Бывалиной пришлось взять кредит на покупку помещения. Обычная история для малого и среднего бизнеса. Необычен в данном случае только процент по кредиту – 5,25%.

Такая низкая ставка, а также дополнительные средства на льготное кредитование бизнеса появились в Забайкальском крае благодаря реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В 2019 году в регионе направили на кредитование малого бизнеса 360 миллионов рублей.

"По итогам года, общий объем микрофинансовой поддержки увеличился по сравнению в 2018 годом в 1,6 раза и составил 600 миллионов рублей", – сказал замминистра экономического развития Забайкальского края Александр Бардалеев.

Как отметили в центре развития бизнеса Забайкальского края, за год более чем в три раза – с 10 до 3,12% – снижены ставки по возвратной финансовой поддержке. Также с 3 до 5 миллионов рублей увеличена максимальная сумма займа для предпринимателей, ведущих деятельность более года.

"В 2019 году финансовую поддержку получило свыше 330 предпринимателей, общая сумма займов составила 600 миллионов рублей. В 2020 году планируется оказать поддержку 400 субъектам малого бизнеса и увеличить объемы выдачи на 30%, до 800 миллионов рублей", – подчеркнула начальник кредитного отдела Фонда поддержки малого предпринимательства Забайкальского края Светлана Кибирева. Она добавила, что каждый третий заем выдан предпринимателям, которые развивают бизнес в Чите и Читинском районе.

Один из примеров – читинский частный детский садик Анны Бывалиной – получил поддержку в размере 7 миллионов на три года под кредитную ставку 5,25%.

"На деньги, полученные от государства, мы приобрели помещение для нашего садика, а для нас это была, пожалуй, самая большая часть затрат. У нас есть расписанный график платежей, согласно нему заем мы будем отдавать в течение трех лет", – пояснила Анна.