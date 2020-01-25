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Татьянин день: история и традиции дня российского студенчества
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РИА Новости

Татьянин день: история и традиции дня российского студенчества

00:29 25.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПразднование Дня студентов
Празднование Дня студентов
© РИА Новости / Максим Богодвид
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День российского студенчества ежегодно отмечается в России 25 января, в соответствии с указом президента РФ от 25 января 2005 года.
24 октября 2007 года был подписан федеральный закон, согласно которому День российского студенчества стал одной из памятных дат России.
История праздника российского студенчества тесно связана с историей Московского университета. 25 января (12 января по старому стилю) 1755 года императрица Елизавета, поддержав инициативу графа Ивана Шувалова и Михаила Ломоносова, подписала указ "Об учреждении Московского университета". Этот указ стал подарком в день именин матери графа Шувалова – Татьяны.
В 1791 году во имя святой мученицы Татианы был также освящен храм Московского университета. С того момента святая Татьяна считается покровительницей студентов и педагогов.
В 1918 году храм был закрыт. В его помещениях сначала располагался клуб, а с 1958 по 1994 год – студенческий театр МГУ. В январе 1995 года здание было возвращено церкви.
До революции в Татьянин день с утра преподаватели и студенты отправлялись в церковь, затем в актовый зал – слушать речь ректора. Вечером начиналось шумное гуляние, в котором принимали участие не только студенты, но и вся Москва (изначально этот праздник отмечался только в Москве).
Празднование "профессионального" дня студентов имело традиции и ритуал – устраивались торжественные акты с раздачей наград и речами. Существовала и еще одна традиция: в этот день любому желающему дозволялось зайти в университет, осмотреть аудитории и лаборатории, посетить библиотеки и музеи.
Татьянин день отмечался и во времена СССР, ведь этот день совпадал с окончанием сессии.
В современной России традиционно в этот день студенты устраивают массовые мероприятия, проводятся акции, флешмобы, квесты, в которых принимает участие несколько сотен тысяч студентов. Среди основных организаторов мероприятий выступают "Молодежка ОНФ" и Национальная лига студенческих клубов.
По сложившейся традиции 25 января Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова празднует день своего основания. Вуз, отмечающий в 2020 году 265 лет со дня основания, по праву считается старейшим российским университетом. В разные годы здесь учились и работали выдающиеся деятели русской науки и культуры. Среди выпускников и профессоров университета 11 лауреатов Нобелевской премии. Сейчас МГУ – крупнейший классический университет России. В нем 40 факультетов, 15 научно-исследовательских институтов, около 750 кафедр, отделов и лабораторий, Медицинский научно-образовательный центр, Научная библиотека, четыре музея, Ботанический сад, Научный парк, филиалы в Севастополе, Ташкенте, Астане, Баку, Душанбе, Ереване. В МГУ реализуется 228 основных образовательных программ высшего образования (специалитет, бакалавриат, магистратура), обучается более 45 тысяч человек, работает около 10 тысяч человек, в том числе, более 5 тысяч профессорско-преподавательского состава и более 4 тысяч научных работников. МГУ является ведущим научным центром страны, инициатором и организатором олимпиад для талантливой молодежи. Университет сотрудничает с зарубежными вузами и зарубежными компаниями.
Русская православная церковь вспоминает 25 января святую мученицу Татиану, которая считается покровительницей всего российского студенчества. В этот день свои именины отмечают все женщины, носящие имя Татьяна (древнее имя "Татиана" в переводе с греческого означает "устроительница").
Как гласит церковное предание, святая Татиана жила в Риме на рубеже II-III веков во время жестоких гонений на христиан. Ее отец, знатный римлянин, тайно исповедовал христианство и воспитал свою дочь в христианском духе. Татиана не вышла замуж и отдала все свои силы на служение Богу. В тот период вся власть в Риме сосредоточилась в руках гонителя христиан Ульпиана. Татиану схватили и пытались заставить ее принести жертву идолу. Но в храме Аполлона, куда ее привели, по преданию, дева вознесла молитву Христу – и произошло землетрясение: языческий идол раскололся на части, а обломки храма погребли под собою жрецов.
Язычники истязали Татиану. Во время пыток происходило много чудес: то палачи, о прозрении которых молилась святая, уверовали во Христа, то ангелы отводили от мученицы удары, то из ран ее вместо крови текло молоко и в воздухе разливалось благоухание.
После страшных мучений Татиана предстала перед своими палачами и судьями еще более прекрасной, чем прежде. Язычники отчаялись сломить веру страдалицы и казнили ее. Вместе с Татианой был казнен и ее отец.
В последние годы в России возрождены исконные традиции празднования дня святой Татьяны, в основе их – общая молитва Русской церкви и высшей школы.
Традиционно центром церковных торжеств в День российского студенчества, являющийся также днем памяти покровительницы высшей школы России - мученицы Татьяны, становился храм в честь этой святой при МГУ имени М.В. Ломоносова на Моховой улице.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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