Первоначально в Китае праздник Весны всегда считался Новым годом (по лунному календарю). После Синхайской революции 1911 года (когда была свергнута династия Цинов) лунный календарь в стране официально был заменен на солнечный (европейский), по которому 1 января каждого года стали называть Новым годом, тогда как прежний Новый год по лунному календарю стал праздником Весны. Однако китайский народ по традиции встречает праздник Весны более торжественно и с большей радостью, чем Новый год по солнечному календарю. Это связано с тем, что большая часть населения страны – крестьяне, которые по традиции продолжают жить по лунному календарю, и все полевые работы и праздники тесно переплетаются с лунным календарем. Некоторые люди по-прежнему встречу праздника Весны называют "встречей Нового года".

Китайский Новый год также официально отмечается в Индонезии, Таиланде, Малайзии, Сингапуре, Брунее, на Филиппинах и Маврикии.

Фиксированной даты у праздника нет. Начало китайского года приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния и поэтому перемещается между 21 января и 21 февраля. Наступление 2020 года (4718 года по китайскому календарю) приходится на 25 января.

Чуньцзе – семейный праздник. Миллионы китайцев возвращаются в свои родные города, чтобы встретить новый год в кругу семьи. Сезон новогодних поездок в Китае получил специальное название "чуньюнь" и считается крупнейшим в мире миграционным явлением.

По предположениям ученых, история праздника насчитывает более тысячи лет. Он всегда был богат разнообразными обычаями, некоторые из которых сохранились и сегодня.

На восьмой день последнего месяца по лунному календарю во многих домах готовят ароматную кашу – "лабачжоу", в состав которой входят восемь видов продуктов: клейкий рис, чумиза, зерна иовлевых слез, финики, семена лотоса, красные бобы, плоды "лунъянь", семя гинкго.

Двадцать третий день последнего месяца по лунному календарю называют в народе "сяонянь" (т.е. "малый Новый год"). Люди, строго следующие традициям, совершают жертвоприношение божеству домашнего очага. В наши дни большинство людей символично накрывают праздничной стол для себя.

Справив "сяонянь", китайцы готовятся к встрече Нового года. До наступления праздника необходимо навести в доме порядок, постирать одежду и постельное белье. До настоящего времени в Китае сохраняет большую популярность обычай вывешивания парных надписей у входа в дом. Парные надписи исполняются в каллиграфической манере, как правило, черной тушью по бумаге красного цвета, и содержат пожелания долголетия или счастья в новом году.

Почти каждая городская или сельская семья вывешивает на дверях иероглиф "Фу" – "счастье". Нередко иероглиф "Фу" вывешивается в перевернутом виде, что означает "приход счастья".

Перед входом в дом вешают два больших красных фонаря, а окна украшают бумажными узорами. Стены комнат украшаются яркими новогодними картинами, которые символизируют пожелание счастья и богатства.

Ночь под китайский Новый год называют также "ночью встречи после разлуки". Для китайцев это самый важный момент. Вся семья собирается за праздничным столом к новогоднему ужину, который отличается не только обилием и разнообразием блюд, но и многочисленными традициями. На столе обязательно должны быть блюда из рыбы "юй" и "доуфу" – соевый творог, произношение которых созвучно слову "достаток". На севере Китая на новый год принято есть пельмени, а на юге – "няньгао" (ломтики, приготовленные из клейкого риса). Северяне отдают предпочтение пельменям, потому что, во-первых, на китайском языке слово "цзяоцзы", т.е. "пельмени" созвучно со словами "проводы старого и встреча нового"; во-вторых, пельмени напоминают своей формой традиционные слитки из золота и серебра и символизируют пожелание богатства. По той же причине южане едят "няньгао", символизирующие улучшение жизни с каждым годом. По традиции в новогоднюю ночь люди не спят и бодрствуют до утра.

На Чуньцзе принято дарить "ясуйцянь" – карманные деньги в специальном красном конверте. По традиции, их дарят детям, которые пришли в дом в первые 15 дней нового года. Во время праздников проводятся шумные народные гулянья и ярмарки с исполнением танцев драконов и львов.

Раньше одним из непременных обычаев Чуньцзе было зажигание хлопушек и петард. Оглушительный треск хлопушек должен был напугать и выгнать прочь "злых духов", принести счастье и удачу. Однако из-за загрязненного воздуха китайской столицы и других городов и районов страны власти ввели ограничения на многовековую традицию.

Атмосфера праздника будет продолжаться почти полмесяца, после чего китайцы будут отмечать другой праздник – Юаньсяоцзе (Праздник фонарей), который и завершит новогодние празднества.