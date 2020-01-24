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Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС
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РИА Новости

Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС

21:01 24.01.2020
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПремьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ЛОНДОН, 24 янв – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон торжественно подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
"Подписание соглашения – потрясающий момент, когда, наконец, выполняется результат референдума 2016 года и заканчиваются затянувшиеся годы споров и разногласий. Наконец, мы можем двигать вперед нашу страну, с правительством, сосредоточенным на обеспечении лучших социальных служб, больших возможностей и раскрытии потенциала каждого уголка нашего великолепного Соединенного Королевства, и одновременно строящим крепкие новые отношения с ЕС, основанные на дружбе и равенстве", - заявил Джонсон во время церемонии подписания.
Премьер, одетый в цвета британского флага – синий костюм с голубой рубашкой и красный с белым узором галстук, но, судя по всему, забывший причесаться, подписал документ перьевой ручкой Parker, которой традиционно подписываются наиболее важные для страны документы во время торжественных церемоний.
При данном событии присутствовали представители ЕС и МИД Великобритании, которые привезли документ из Брюсселя, а также главный переговорщик от Британии Дэвид Фрост.
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BrexitБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияВ мире
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