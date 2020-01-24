Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС

"Подписание соглашения – потрясающий момент, когда, наконец, выполняется результат референдума 2016 года и заканчиваются затянувшиеся годы споров и разногласий. Наконец, мы можем двигать вперед нашу страну, с правительством, сосредоточенным на обеспечении лучших социальных служб, больших возможностей и раскрытии потенциала каждого уголка нашего великолепного Соединенного Королевства, и одновременно строящим крепкие новые отношения с ЕС, основанные на дружбе и равенстве", - заявил Джонсон во время церемонии подписания.

Премьер, одетый в цвета британского флага – синий костюм с голубой рубашкой и красный с белым узором галстук, но, судя по всему, забывший причесаться, подписал документ перьевой ручкой Parker, которой традиционно подписываются наиболее важные для страны документы во время торжественных церемоний.