Жириновский раскритиковал заявление Водонаевой о "быдле"

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Лидер ЛДПР Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал высказывание "популярной блогерши" о маткапитале, на который, по ее словам, рассчитывает "быдло".

Ранее телеведущая и модель Алена Водонаева написала в инстаграме, что из-за введения материнского капитала на первого ребенка "отчаявшиеся от нищеты россияне" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей ради денег. Позднее она заявила, что осуждающие ее люди концентрируют внимание лишь на слове "быдло", искажая слова и отвлекая от главной мысли. Заявление Водонаевой вызвало резкую реакцию в обществе. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил привлечь ее к ответственности.

Жириновский назвал справедливой негативную реакцию общественности на ее высказывание.

При этом он признал, что есть люди, которые, тратя материнский капитал на свои нужды, фактически "пользуются детьми". Однако политик подчеркнул, что это не повод клеймить всех небогатых людей.

"Если кому-то повезло больше, потому что у него был богатый родственник или папа — высокопоставленный чиновник, то это не повод унижать остальных. Ведь в ином небогатом человеке достоинства больше, чем в самом богатом и влиятельном", — написал он в Telegram.

Жириновский также заявил, что государство не может избирательно подходить к вопросу материальной поддержки граждан.

"Нигде в мире нет деления людей на быдло, которое не заслуживает, и тех, кто достоин, — это было бы просто неприемлемо", — отметил лидер ЛДПР.

Политик также рассказал о своем детском опыте.

"Я до сих пор помню, как в младшей школе ко мне подошли две женщины из родительского комитета и говорят: "Вова, вот тебе ботиночки — как самому бедному в классе". Я взял, но мне было очень обидно. Зачем было это говорить?" — поделился он воспоминанием.