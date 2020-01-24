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Жириновский раскритиковал заявление Водонаевой о "быдле"
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РИА Новости

Жириновский раскритиковал заявление Водонаевой о "быдле"

19:32 24.01.2020 (обновлено: 20:15 24.01.2020)
10086
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал высказывание "популярной блогерши" о маткапитале, на который, по ее словам, рассчитывает "быдло".
Ранее телеведущая и модель Алена Водонаева написала в инстаграме, что из-за введения материнского капитала на первого ребенка "отчаявшиеся от нищеты россияне" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей ради денег. Позднее она заявила, что осуждающие ее люди концентрируют внимание лишь на слове "быдло", искажая слова и отвлекая от главной мысли. Заявление Водонаевой вызвало резкую реакцию в обществе. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил привлечь ее к ответственности.
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23 января, 11:16
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Жириновский назвал справедливой негативную реакцию общественности на ее высказывание.
При этом он признал, что есть люди, которые, тратя материнский капитал на свои нужды, фактически "пользуются детьми". Однако политик подчеркнул, что это не повод клеймить всех небогатых людей.

"Если кому-то повезло больше, потому что у него был богатый родственник или папа — высокопоставленный чиновник, то это не повод унижать остальных. Ведь в ином небогатом человеке достоинства больше, чем в самом богатом и влиятельном", — написал он в Telegram.

Жириновский также заявил, что государство не может избирательно подходить к вопросу материальной поддержки граждан.
"Нигде в мире нет деления людей на быдло, которое не заслуживает, и тех, кто достоин, — это было бы просто неприемлемо", — отметил лидер ЛДПР.
Политик также рассказал о своем детском опыте.
"Я до сих пор помню, как в младшей школе ко мне подошли две женщины из родительского комитета и говорят: "Вова, вот тебе ботиночки — как самому бедному в классе". Я взял, но мне было очень обидно. Зачем было это говорить?" — поделился он воспоминанием.
Жириновский подчеркнул, что для многих небогатых людей поддержка государства — единственный шанс наладить жизнь. Он резюмировал, что называть таких людей быдлом аморально.
Телеведущая Алена Водонаева
22 января, 14:29
Водонаева заявила об искажении ее слов о материнском капитале
294814424
Обсудить 31
Алена ВодонаеваШоу-бизнесМатеринский капиталЛДПРГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ЖириновскийОбщество
Популярные комментарии
Физически здоровый человек способен заработать на достойную жизнь своей семье. вы только ему "удочку" дайте. а не мелкой рыбкой откупайтесь. От государства требуется обеспечение рабочими местами. А когда в небольшом городке позакрывали все 3 завода и сделали людей безработными. то эти гроши положение не исправят. И. да. Водонаева права, Жириновский не в тех кругах вращается и он не видел рабочих общежитий. где многодетные матери- одиночки спиваются на детские пособия. А сколько случаем уничтожения надоевших детей: сжигают в садовых домиках. выбрасывают на помойки и из окон. Теперь будут пить ещё больше, до 7 лет можно бездельничать, а если детей 5 и более, то совсем работать не надо.
24 января, 19:51
Паночка Пандочка
17000228
этот клоун вспомнил бы что сам говорит, не так давно вон на площади выдавал перлоперцы
24 января, 19:46
Эркин Хафизов
1610008
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