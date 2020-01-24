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Помпео проведет дипломатический тур по постсоветскому пространству
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РИА Новости

Помпео проведет дипломатический тур по постсоветскому пространству

19:30 24.01.2020 (обновлено: 19:52 24.01.2020)
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© REUTERS / Tom BrennerГоссекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
© REUTERS / Tom Brenner
ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео с 29 января по 4 февраля посетит Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан и проведет встречи с главами этих государств, сообщает пресс-служба госдепартамента.
Перед началом турне Помпео 29 января посетит Лондон, где встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом, чтобы "подтвердить особые отношения после выхода Великобритании из ЕС и обсудить пути расширения и углубления торговых связей".
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Затем 30 января госсекретарь посетит Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком, чтобы подчеркнуть "поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины". "Госсекретарь также примет участие в церемонии возложения венков в Михайловском соборе в честь погибших в Донбассе, встретится с лидерами религиозных, общественных и деловых кругов", - сообщили в пресс-службе.
После этого Помпео 1 февраля посетит Минск, где встретится с президентом Александром Лукашенко и министром иностранных дел страны Владимиром Макеем. Целью визита в госдепартаменте называют стремление "подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Беларуси и подтвердить наше стремление к нормализации двусторонних отношений".
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После визита в Минск госсекретарь посетит Нур-Султан, где встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым и министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди, чтобы подтвердить "общую приверженность миру, процветанию и безопасности в Центральной Азии".
Затем госсекретарь посетит Ташкент 2-3 февраля, где встретится с президентом Шовкатом Мирзиеевым и министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым, чтобы "подчеркнуть поддержку США реформ Узбекистана и суверенитета, независимости и территориальной целостности страны".
В Ташкенте Помпео также примет участие в совещании министров иностранных дел стран С5+1 с участием министров иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, в ходе которой глава американской дипломатии намерен обсудить развитие региона в соответствии с новой стратегией США в Центральной Азии.
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