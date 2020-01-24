Помпео проведет дипломатический тур по постсоветскому пространству

ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Белоруссию, Казахстан и Госсекретарь США Майк Помпео с 29 января по 4 февраля посетит Украину Узбекистан и проведет встречи с главами этих государств, сообщает пресс-служба госдепартамента.

Перед началом турне Помпео 29 января посетит Лондон, где встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом, чтобы "подтвердить особые отношения после выхода Великобритании из ЕС и обсудить пути расширения и углубления торговых связей".

Затем 30 января госсекретарь посетит Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским , министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком, чтобы подчеркнуть "поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины". "Госсекретарь также примет участие в церемонии возложения венков в Михайловском соборе в честь погибших в Донбассе, встретится с лидерами религиозных, общественных и деловых кругов", - сообщили в пресс-службе.

После этого Помпео 1 февраля посетит Минск, где встретится с президентом Александром Лукашенко и министром иностранных дел страны Владимиром Макеем. Целью визита в госдепартаменте называют стремление "подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Беларуси и подтвердить наше стремление к нормализации двусторонних отношений".

После визита в Минск госсекретарь посетит Нур-Султан, где встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым , первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым и министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди, чтобы подтвердить "общую приверженность миру, процветанию и безопасности в Центральной Азии".

Затем госсекретарь посетит Ташкент 2-3 февраля, где встретится с президентом Шовкатом Мирзиеевым и министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым, чтобы "подчеркнуть поддержку США реформ Узбекистана и суверенитета, независимости и территориальной целостности страны".