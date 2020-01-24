В России оценили рассекреченные документы ЦРУ о Бандере

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российских политиков и дипломатов не удивили рассекреченные документы ЦРУ о лидере Организации украинских националистов* Степане Бандере.
Ранее в открытом доступе появилась справка, в которой кратко рассказывается о деятельности украинских националистов и совершенных ими преступлениях. Документ представляет собой перевод статьи в русскоязычном эмигрантском меньшевистском журнале "Социалистический вестник" за 1951 год: после Второй мировой войны Вашингтон собирал и систематизировал данные из различных источников об украинских националистах. В этой справке, в частности, отмечалось, что Бандера был профессиональным агентом Адольфа Гитлера, у него была агентурная кличка "Консул 2".
Вчера, 12:19Сдали агента
Так, официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что в Москве заявляли об этом неоднократно.
"Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что еще должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?" — написала она в фейсбуке.
Аналогичного мнения придерживается сенатор Франц Клинцевич.
Парламентарий отметил, что россияне не сомневались, что Бандера был фашистом и пособником Гитлера.
"Не только знали, но и говорили об этом на весь мир, надеясь, что и Украина нас услышит. Но там почему-то внезапно перестали понимать русский язык. Теперь то же самое сказали и по-английски. Боюсь, что все равно не уразумеют", — написал он в фейсбуке.
Чествование Бандеры некоторыми украинцами сенатор назвал позором.
Депутат Госдумы Сергей Железняк, в свою очередь, выразил надежду, что опубликованные данные могут заставить Киев пересмотреть взгляды на историю.
"Руководству незалежной пора определиться, как им относиться к разгуливающим по украинским улицам нацистам с факелами и свастикой, если Украина намеревается стать частью цивилизованного мира", — сказал он РИА Новости.
Преступления Бандеры и украинских националистов
Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии*, на счету которых множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в 1943 году.
Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против СССР.
После войны Бандера продолжил деятельность в ОУН*, централизованное управление которой находилось на территории Западной Германии. Он руководил террористической деятельностью ОУН* и УПА* на территории СССР. В период холодной войны украинские националисты активно использовались спецслужбами западных стран в борьбе против Советского Союза.
*Экстремистские организации, запрещенные в России.