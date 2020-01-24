В России оценили рассекреченные документы ЦРУ о Бандере

"Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что еще должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?" — написала она в фейсбуке.