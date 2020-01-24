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В России оценили рассекреченные документы ЦРУ о Бандере
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РИА Новости

В России оценили рассекреченные документы ЦРУ о Бандере

18:05 24.01.2020 (обновлено: 22:24 24.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники марша националистов, приуроченного к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2019
Участники марша националистов, приуроченного к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российских политиков и дипломатов не удивили рассекреченные документы ЦРУ о лидере Организации украинских националистов* Степане Бандере.
Ранее в открытом доступе появилась справка, в которой кратко рассказывается о деятельности украинских националистов и совершенных ими преступлениях. Документ представляет собой перевод статьи в русскоязычном эмигрантском меньшевистском журнале "Социалистический вестник" за 1951 год: после Второй мировой войны Вашингтон собирал и систематизировал данные из различных источников об украинских националистах. В этой справке, в частности, отмечалось, что Бандера был профессиональным агентом Адольфа Гитлера, у него была агентурная кличка "Консул 2".
Сдали агента
Вчера, 12:19
Сдали агента
Так, официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что в Москве заявляли об этом неоднократно.

"Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что еще должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?" — написала она в фейсбуке.

Аналогичного мнения придерживается сенатор Франц Клинцевич.
Парламентарий отметил, что россияне не сомневались, что Бандера был фашистом и пособником Гитлера.
Участники акции против полицейского произвола Бандера, вставай! у здания МВД в Киеве
Вчера, 10:13Сказано в эфире
"Агент Гитлера". Почему ЦРУ не публиковало данные о Бандере раньше?ЦРУ опубликовало архивные данные о Степане Бандере. Время выбрано неслучайно, предположил в эфире радио Sputnik эксперт Владимир Оленченко.
"Не только знали, но и говорили об этом на весь мир, надеясь, что и Украина нас услышит. Но там почему-то внезапно перестали понимать русский язык. Теперь то же самое сказали и по-английски. Боюсь, что все равно не уразумеют", — написал он в фейсбуке.
Чествование Бандеры некоторыми украинцами сенатор назвал позором.
Депутат Госдумы Сергей Железняк, в свою очередь, выразил надежду, что опубликованные данные могут заставить Киев пересмотреть взгляды на историю.
"Руководству незалежной пора определиться, как им относиться к разгуливающим по украинским улицам нацистам с факелами и свастикой, если Украина намеревается стать частью цивилизованного мира", — сказал он РИА Новости.

Преступления Бандеры и украинских националистов

Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии*, на счету которых множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в 1943 году.
Участник марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове
6 января, 16:15
В России осудили идею поставить памятник Бандере у границ страны
Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против СССР.
После войны Бандера продолжил деятельность в ОУН*, централизованное управление которой находилось на территории Западной Германии. Он руководил террористической деятельностью ОУН* и УПА* на территории СССР. В период холодной войны украинские националисты активно использовались спецслужбами западных стран в борьбе против Советского Союза.
*Экстремистские организации, запрещенные в России.
Шествие в честь Степана Бандеры в Киеве. 1 января 2020
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335886102
Обсудить 23
Степан БандераРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Подарок хохлам на китайски новый год
24 января, 18:35
DIDenis Inkognito
1630000
Бандера исаользовал обстоятельства для борьбы за независимость Украины. По этому не националисты ходят по улицах, а поддерживают на западной украине процентов 90 его. Он использовал одного врага в борьбе против второго
24 января, 21:06
Andeli Jike
2400012
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