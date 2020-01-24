Кузнецова рассказала о семье, которую нашли в заброшенном доме в Чите

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Всего шестеро детей было в многодетной семье, которую нашли в заброшенном доме в Чите, однако с мужчиной находились только четыре ребенка, так как один был под опекой бабушки, а второй - в другой семье, говорится в сообщении уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.
"Мужчину с четырьмя малолетними детьми в возрасте от 3 до 12 лет накануне обнаружили волонтеры в заброшенном здании города Читы. По информации регионального уполномоченного по правам ребенка, всего в семье 6 детей: старший 13-летний сын находится под опекой бабушки, еще одна дочь 2015 года рождения, по предварительной информации, под опекой в другой семье", - говорится в сообщении.
По данным омбудсмена, изначально семья проживала в сельской местности в частном доме, приобретенном в том числе с участием средств материнского капитала. Через какое-то время они решили перебраться в Читу, где семье была предоставлена квартира, оказана помощь в благоустройстве жилья и устройстве матери на работу. Однако в ноябре 2019 года семья неожиданно пропала из поля зрения органов профилактики.
В СМИ распространилась информация о том, что 37-летний мужчина с лета 2019 года проживал с четырьмя малолетними детьми в не приспособленных для проживания условиях в Ингодинском районе Читы. Дети жили в антисанитарных условиях, у них практически отсутствовали необходимая одежда и еда. Также они не посещали детсад и школу. Установлено, что мужчина находился в розыске по обвинению в причинении вреда здоровью средней тяжести. Он задержан и направлен в следственный изолятор, а дети помещены в социально-реабилитационное учреждение.
По результатам проверки информации СМИ следственными органами возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Халатность". Кроме того, следствием инициированы мероприятия по оказанию детям психологической, медицинской и материальной помощи.
Бастрыкин поручил руководителям следственных управлений в рамках проведения проверок и расследования дел досконально установить причины произошедшего и лиц, причастных к нарушениям прав граждан, и при наличии достаточных оснований дать их действиям либо бездействию правовую оценку.