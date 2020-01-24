Кузнецова рассказала о семье, которую нашли в заброшенном доме в Чите

"Мужчину с четырьмя малолетними детьми в возрасте от 3 до 12 лет накануне обнаружили волонтеры в заброшенном здании города Читы. По информации регионального уполномоченного по правам ребенка, всего в семье 6 детей: старший 13-летний сын находится под опекой бабушки, еще одна дочь 2015 года рождения, по предварительной информации, под опекой в другой семье", - говорится в сообщении.

По данным омбудсмена, изначально семья проживала в сельской местности в частном доме, приобретенном в том числе с участием средств материнского капитала. Через какое-то время они решили перебраться в Читу, где семье была предоставлена квартира, оказана помощь в благоустройстве жилья и устройстве матери на работу. Однако в ноябре 2019 года семья неожиданно пропала из поля зрения органов профилактики.