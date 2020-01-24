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В Чите проверяют данные о живущей в заброшенном доме семье погорельцев
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РИА Новости

В Чите проверяют данные о живущей в заброшенном доме семье погорельцев

07:22 24.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВид на город Чита с Титовской сопки
Вид на город Чита с Титовской сопки
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Вид на город Чита с Титовской сопки. Архивное фото
ЧИТА, 24 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы в Забайкалье проверяют информацию о том, что в Чите обнаружили в заброшенном доме семью погорельцев – отца с четырьмя детьми.
Об обнаружении семьи в заброшенном доме ранее сообщил общественник Евгений Федоров. По его информации, сыновьям в этой семье 11, 10 и 6 лет, дочери 3 года. "Жили, грубо говоря, в разрушенном доме без окон, без дверей. Костерчик посередине горит. Обращались к людям, помощи никакой не нашли", - написал он в Instagram.
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На эту информацию обратили внимание управление Следственного комитета и прокуратура Забайкалья.
"Помещение, в котором обнаружены дети, находится в аварийном состоянии, не имеет отопления и элементарных бытовых условий. Дети обогреваются открытым огнем, не ухожены. В помещении отсутствуют средства гигиены и продукты питания… По данному факту назначена доследственная проверка, которая поручена отделу по расследованию особо важных дел регионального следственного управления", - сообщается на сайте СУ СК.
Отмечается, что следователи намерены инициировать психологическую, медицинскую и материальную помощь, а также дать правовую оценку действиям либо бездействию органов опеки и профилактики.
Прокуратура региона также сообщила, что организовала проверку. "Представители надзорного ведомства дадут оценку действиям органов системы профилактики по оказанию социальной и иной помощи семье, защите прав несовершеннолетних", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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