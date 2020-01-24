В Чите проверяют данные о живущей в заброшенном доме семье погорельцев

ЧИТА, 24 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы в Правоохранительные органы в Забайкалье проверяют информацию о том, что в Чите обнаружили в заброшенном доме семью погорельцев – отца с четырьмя детьми.

Об обнаружении семьи в заброшенном доме ранее сообщил общественник Евгений Федоров. По его информации, сыновьям в этой семье 11, 10 и 6 лет, дочери 3 года. "Жили, грубо говоря, в разрушенном доме без окон, без дверей. Костерчик посередине горит. Обращались к людям, помощи никакой не нашли", - написал он в Instagram.

На эту информацию обратили внимание управление Следственного комитета и прокуратура Забайкалья.

"Помещение, в котором обнаружены дети, находится в аварийном состоянии, не имеет отопления и элементарных бытовых условий. Дети обогреваются открытым огнем, не ухожены. В помещении отсутствуют средства гигиены и продукты питания… По данному факту назначена доследственная проверка, которая поручена отделу по расследованию особо важных дел регионального следственного управления", - сообщается на сайте СУ СК.

Отмечается, что следователи намерены инициировать психологическую, медицинскую и материальную помощь, а также дать правовую оценку действиям либо бездействию органов опеки и профилактики.