Меркель призвала скорее провести встречу военного комитета по Ливии

БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала как можно быстрее начать работу военного комитета по Ливии.
Создание военного комитета было согласовано на конференции по Ливии в Берлине на прошлой неделе. Стороны конфликта будут представлять по пять человек.
"Стороны также взяли на себя обязательство поддерживать перемирие. Есть отдельные нарушения, но в целом интенсивность военных действий с момента конференции и договоренности России и Турции о перемирии определенно снизилась", - заявила она по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.
Она добавила, что сейчас необходимо как можно быстрее провести заседание военного комитета, чтобы определить дальнейшие действия.
Меркель заверила, что Берлин будет активно работать над продолжением процесса урегулирования и тем, чтобы не произошло новой эскалации конфликта.
"Я думаю, важно, что (премьер-министр правящего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Файез) Саррадж проявляет открытость и готов встречаться с военным комитетом, и я надеюсь, что со стороны (командующего Ливийской национальной армией Халифы) Хафтара в обозримом будущем это тоже произойдет и эта встреча состоится", - добавила Меркель.