Меркель призвала скорее провести встречу военного комитета по Ливии

"Стороны также взяли на себя обязательство поддерживать перемирие. Есть отдельные нарушения, но в целом интенсивность военных действий с момента конференции и договоренности России и Турции о перемирии определенно снизилась", - заявила она по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.