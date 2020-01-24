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Турецкие военные инструкторы продолжат обучать силы ПНС в Ливии
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РИА Новости

Турецкие военные инструкторы продолжат обучать силы ПНС в Ливии

17:41 24.01.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 24 янв - РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные инструкторы продолжат обучать силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.
"Наши военные отправлены туда на законном основании для обучения и консультаций сторонников (главы ПНС Файеза) Сарраджа. Поддержка ПНС в свете с резолюции 2259 Совбеза ООН - не вопрос выбора, а обязательство каждой страны. Мы решительно будем поддерживать законное правительство Ливии. И они (инструкторы) там будут оказывать поддержку в обучении", - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая находится в Турции с визитом.
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В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правящего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. Главным итогом конференции стал призыв ее участников о прекращении огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
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Файез ас-СарраджОбострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Халифа ХафтарЕвросоюзАнгела МеркельТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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