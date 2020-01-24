Эрдоган и Меркель обсудили достижение перемирия в Идлибе

АНКАРА, 24 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсудил в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Стамбуле пути достижения перемирия в сирийском Идлибе и гуманитарную помощь его жителям.
"Каждый из нас должен оказать давление на (сирийский) режим, чтобы положить конец жестокости в отношении наших братьев в Идлибе. Перед ЕС стоит гуманитарная ответственность помочь Сирии. Сегодня мы с Меркель обсудили, как избавить жителей Идлиба, особенно в эту зиму, от дополнительных страданий", - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами организации "Джебхат-ан-Нусра"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.