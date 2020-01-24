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Эксперты прокомментировали документы ЦРУ об "агенте Гитлера" Бандере
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РИА Новости

Эксперты прокомментировали документы ЦРУ об "агенте Гитлера" Бандере

17:17 24.01.2020
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© AP Photo / Efrem LukatskyШествие в честь Степана Бандеры в Киеве
Шествие в честь Степана Бандеры в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Шествие в честь Степана Бандеры в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Существующие материалы о преступлениях Степана Бандеры показывают, что он был лично ответственен за убийства евреев и поляков на Западной Украине в годы Великой Отечественной войны, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее СМИ обратили внимание на размещенные на сайте ЦРУ США архивные документы о Степане Бандере, в которых кратко рассказывается о деятельности украинских националистов и совершенных ими преступлениях. Бандера - лидер Организации украинских националистов, чье боевое крыло УПА* запрещено в России.
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Размещенные на сайте ЦРУ статьи журнала "Социалистический вестник" вышли в 1951 году, публикация называется "Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году". В ней Бандера называется украинским фашистом и агентом гитлеровцев. Кроме того, кратко рассказывается о деятельности украинских националистов и совершенных ими преступлениях. Отмечается, что за пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.

Открыть глаза американцам

По мнению сопредседателя Центра и Фонда "Холокост", профессора Российского государственного гуманитарного университета Ильи Альтмана, за указанный в документе период было уничтожено гораздо больше евреев. А что касается пяти тысяч украинцев - непонятно, о ком конкретно шла речь, "могла идти речь о советских активистах, может быть коммунистах, но какой-бы то ни было достоверной статистики, по крайней мере из других источников, мы не знаем".
Эксперт отметил, что после Второй мировой войны на территорию США и некоторых стран Западной Европы начали переезжать лидеры различных организаций, сотрудничавших с нацистами во время Второй мировой войны.
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"Они активно используются американской разведкой и госдепартаментом. Для того чтобы открыть глаза американскому правительству, кто такие бандеровцы, и появлялись разного рода публикации, один из примеров которых - этот материал. Документ очень интересный, показывающий, как информация, которая касалась Бандеры, заинтересовала американцев именно в 1951 году", - сказал эксперт.
"Если говорить о дне сегодняшнем, события в США и отношения президента Дональда Трампа с президентом Украины, импичмент - все что касается Украины в этой части – это могло быть интересно. Появляются публикации документа, рассекреченные еще 15 лет назад", - отметил он.

Проводник политики нацистов

По словам директора фонда "Историческая память" Александра Дюкова, существует множество документов, доказывающих преступный характер деятельности Бандеры и его сторонников.
"Есть документ, который датируется 1938 годом - это так называемая "Военная доктрина украинских националистов". Она предусматривала, что в случае "национального восстания" на Западной Украине надо уничтожать как можно больше евреев, потому что ассимилировать их будет невозможно", - отметил Дюков.
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"Эти планы, как мы видим, были у оуновцев* еще до начала Второй мировой войны, и нацисты были об этом хорошо осведомлены - в материалах Нюрнбергского трибунала есть документы и показания о совещании нацистского руководства, которое состоялось в сентябре 1939 года, уже после нападения Германии на Польшу, и где начальнику абвера адмиралу Канарису было поручено при помощи украинских националистов устраивать погромы и убийства евреев и поляков", - добавил историк.
По словам Дюкова, все, что было прописано в "Военной доктрине украинских националистов", после начала Великой Отечественной войны в 1941 году воплотилось практически дословно. "На Западной Украине не было практически ни одного населенного пункта, где не было бы еврейского погрома - в том числе и там, где никогда не ступала нога солдатов гитлеровских зондеркоманд СС. Организовывала все это так называемая украинская милиция под контролем ОУН*", - сказал собеседник агентства.
"Вне всякого сомнения, Бандера был проводником политики германских нацистов. Вне всякого сомнения, он ответственен за ту волну антисемитского и антипольского насилия, которая накрыла Западную Украину летом 1941 года. И, конечно, нацисты были как минимум не против этого", - резюмировал Дюков.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
Сдали агента
Вчера, 12:19
Сдали агента
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Украинская повстанческая армияВторая мировая война (1939-1945)Организация украинских националистовСШАУкраинаВ мире
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