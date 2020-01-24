Порошенко заявил о "жестком антимайдане" в связи с назначениями в ГБР

КИЕВ, 24 янв – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко в пятницу назвал "жестким антимайданом и реваншем" назначение экс-адвоката бывшего главы государства Виктора Януковича Александра Бабикова на должность замдиректора Государственного бюро расследований (ГБР).
Ранее депутатов от партии Порошенко "Европейская солидарность" и представителей семей погибших на "евромайдане" не пустили на встречу с руководством Госбюро расследований. Они пришли, в частности, выразить возмущение в связи с назначением Бабикова.
"Эти вещи делаются не просто так, и мы сегодня, к сожалению, имеем жесткий антимайдан, жесткий реванш", - сказал Порошенко. Трансляцию вел телеканал "Прямой".
При этом он отметил, что не смог передать руководству Госбюро заявление семей активистов, погибших во время акций протеста в Киеве в 2014 году, так как оно (руководство) пряталось от него.
Ранее Бабиков стал заместителем директора Госбюро расследований Украины. Временно исполняющая обязанности директора бюро Ирина Венедиктова подчеркнула, что Бабиков не будет расследовать "дела евромайдана".
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
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