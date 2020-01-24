Порошенко заявил о "жестком антимайдане" в связи с назначениями в ГБР

Ранее депутатов от партии Порошенко "Европейская солидарность" и представителей семей погибших на "евромайдане" не пустили на встречу с руководством Госбюро расследований. Они пришли, в частности, выразить возмущение в связи с назначением Бабикова.

При этом он отметил, что не смог передать руководству Госбюро заявление семей активистов, погибших во время акций протеста в Киеве в 2014 году, так как оно (руководство) пряталось от него.