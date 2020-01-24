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СК завел дело после отравления младенца наркотиками в Подмосковье
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РИА Новости

СК завел дело после отравления младенца наркотиками в Подмосковье

16:57 24.01.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Подмосковные следователи завели уголовное дело после того, как девятимесячный мальчик отравился синтетическими наркотиками, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
В четверг сообщалось, что прокуратура Московской области начала проверку в связи с информацией об отравлении ребенка в городском округе Клин.
"По результатам проведенной проверки по информации СМИ возбуждено уголовное дело по факту отравления ребенка наркотическими веществами (ч.1 ст. 228.1 УК РФ)", - сказала Врадий.
По предварительным данным следствия, 16 января девятимесячный мальчик, находясь дома, употребил синтетический наркотик, из-за чего был госпитализирован. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей. Сообщается, что по уголовному делу уже проведены допросы свидетелей, назначена судебно-химическая экспертиза, чтобы установить, употребляли ли наркотики родители. Кроме того, проводится судмедэкспертиза ребенка.
"Сведения о произошедшем направлены в отдел опеки и попечительства для принятия ведомственных мер. Расследование продолжается", - добавляется в сообщении.
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