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Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину
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РИА Новости

Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину

20:26 23.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку в связи с информацией об отравлении ребенка в городском округе Клин, сообщает в четверг ведомство.
"Младенец был доставлен в медицинское учреждение с признаками отравления неизвестным веществом. В настоящее время ребенку оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Проведение проверки поручено Клинской городской прокуратуре Московской области. Надзор за ходом проверки, проводимой органом предварительного расследования, обеспечивается, отмечают в ведомстве.
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Московская областьКлинПроисшествия
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