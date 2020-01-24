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В Винницкой области из-за гриппа уничтожили более ста тысяч птиц
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РИА Новости

В Винницкой области из-за гриппа уничтожили более ста тысяч птиц

16:52 24.01.2020 (обновлено: 16:53 24.01.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкПтицефабрика
Птицефабрика
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Птицефабрика . Архивное фото
КИЕВ, 24 янв – РИА Новости. Более 100 тысяч птиц уничтожили в Винницкой области Украины из-за вспышки птичьего гриппа, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления государственной службы страны по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Ранее Госпотребслужба сообщила, что более 20 тысяч птиц сожгли в Винницкой области Украины после подтверждения вируса птичьего гриппа на предприятии "Хутор".
"Уничтожены 108,6 тысячи голов птицы, в том числе с предприятия "Хутор" – 108,1 тысячи, с ООО "Немиров-Подолье" - 544", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, специалисты контролируют эпизоотическую ситуацию в районе, проводят учет и клинический осмотр птицы.
Ранее во Всемирной организации по охране здоровья животных сообщали, что у птиц был обнаружен птичий грипп серотипа Н5. Изначально были заражены и впоследствии скончались 4,86 тысячи птиц.
Курицы
15 января, 10:34
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