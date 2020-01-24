В Винницкой области из-за гриппа уничтожили более ста тысяч птиц

КИЕВ, 24 янв – РИА Новости. Более 100 тысяч птиц уничтожили в Более 100 тысяч птиц уничтожили в Винницкой области Украины из-за вспышки птичьего гриппа, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления государственной службы страны по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Ранее Госпотребслужба сообщила, что более 20 тысяч птиц сожгли в Винницкой области Украины после подтверждения вируса птичьего гриппа на предприятии "Хутор".

"Уничтожены 108,6 тысячи голов птицы, в том числе с предприятия "Хутор" – 108,1 тысячи, с ООО "Немиров-Подолье" - 544", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, специалисты контролируют эпизоотическую ситуацию в районе, проводят учет и клинический осмотр птицы.