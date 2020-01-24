В Пулково вещи пассажиров из Китая досматривают в масках и перчатках

"В связи со вспышкой заболеваний, вызванных новым коронавирусом в Китайской Народной Республике, Пулковская таможня приняла меры по обеспечению безопасности инспекторов в аэропорту Пулково. Должностные лица таможенного поста "Аэропорт Пулково" проводят контроль багажа и ручной клади пассажиров, прилетающих из Китая, в масках, защищающих органы дыхания, и перчатках", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в инфекционную больницу имени Боткина в Петербурге были доставлены трое прибывших из Китая пациентов - один россиянин и два гражданина КНР - с повышенной температурой и подозрением на коронавирус. Как сообщал главный врач больницы Алексей Яковлев, двое из них сейчас готовятся к выписке, у них были выявлены "другие возбудители респираторных инфекций".