В Пулково вещи пассажиров из Китая досматривают в масках и перчатках

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Сотрудники Пулковской таможни в Санкт-Петербурге в целях защиты от коронавируса, который вызвал вспышку пневмонии в Китае, досматривают вещи авиапассажиров из КНР в масках и перчатках, сообщает в пятницу пресс-служба таможни.
"В связи со вспышкой заболеваний, вызванных новым коронавирусом в Китайской Народной Республике, Пулковская таможня приняла меры по обеспечению безопасности инспекторов в аэропорту Пулково. Должностные лица таможенного поста "Аэропорт Пулково" проводят контроль багажа и ручной клади пассажиров, прилетающих из Китая, в масках, защищающих органы дыхания, и перчатках", - говорится в сообщении.
Как отмечает таможенное ведомство, пока среди сотрудников поста не выявлено случаев подозрения на коронавирус.
Ранее сообщалось, что в инфекционную больницу имени Боткина в Петербурге были доставлены трое прибывших из Китая пациентов - один россиянин и два гражданина КНР - с повышенной температурой и подозрением на коронавирус. Как сообщал главный врач больницы Алексей Яковлев, двое из них сейчас готовятся к выписке, у них были выявлены "другие возбудители респираторных инфекций".
В конце декабря прошлого года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, из-за вируса умерли 26 человек.
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