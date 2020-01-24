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СФ рассмотрит закон о введении должности зампреда Совбеза 30 января
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РИА Новости

СФ рассмотрит закон о введении должности зампреда Совбеза 30 января

16:01 24.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Совет Федерации 30 января рассмотрит закон о введении в Совбезе РФ должности заместителя председателя, сообщает сайт палаты.
Дмитрий Медведев 15 января заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву стать зампредседателя Совета безопасности РФ. Путин заявлял, что если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, он готов это сделать. В четверг Путин внес в Госдуму законопроект, которым в Совете безопасности РФ вводится новая должность - заместителя председателя.
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
23 января, 12:08
Госдума приняла закон о введении в Совбезе должности зампреда
Согласно документу, заместитель председателя СБ назначается и освобождается от должности президентом РФ. Кроме того, полномочия зампреда Совбеза также определяются президентом.
Зампред Совета безопасности обязан сообщать в порядке, предусмотренном указами президента РФ, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.
Также в документе отмечается, что заместителем председателя, секретарем, постоянными членами и членами Совета безопасности могут быть граждане РФ, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.
Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 23 января 2020
23 января, 10:49
Жириновский предложил переименовать должность зампреда Совбеза
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Дмитрий МедведевСовет Федерации РФГосдума РФСовет Безопасности РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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