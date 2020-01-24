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Допрос Порошенко в Госбюро расследований длился более трех часов
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РИА Новости

Допрос Порошенко в Госбюро расследований длился более трех часов

15:58 24.01.2020 (обновлено: 16:54 24.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве. 24 января 2020
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве. 24 января 2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве. 24 января 2020
КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в государственном бюро расследований завершился, он был у следователей более трех часов, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник начальник отдела центрального аппарата Госбюро расследований Олег Корецкий заявил, что Порошенко не пришел на допрос, следователи готовят документы для принудительного привода. Адвокат экс-президента заявил, что Порошенко не вручали повестку о вызове на допрос 21 января. Бывший глава государства получил повестки о вызове на допрос на 24, 31 января, а также на 11 февраля.
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После допроса Порошенко вместе со своими адвокатами начал общаться с журналистами.
Вместе с тем его адвокат Илья Новиков заявил журналистам, что допрос был в рамках дела о подписании минских соглашений по Донбассу. "Нет никакой заинтересованности в ГБР в получении показаний и свидетельстве Порошенко... Допрос состоялся... Вопросы, которые задавались: скажите, а какое место в международном праве занимают минские соглашения? Всего было штук 300 таких вопросов, очень похожих друг на друга", - сказал Новиков.
Он выразил мнение, что это был один "из самых абсурдных допросов". "Я несколько раз услышал от следователя фразу "Это ваша точка зрения" на любое возражение или замечание о том, что нарушается закон или происходит что-то, не предусмотренное кодексом", - заявил адвокат.
Второй адвокат экс-президента Игорь Головань заявил журналистам, что следователь пытался выслушать от Порошенко лекцию по международному праву в деле о подписании Минских соглашений.
Госбюро расследований ранее опубликовало на своем сайте повестку о вызове Порошенко во вторник на допрос. В ведомстве уточнили, что всего экс-президент не явился на 27 допросов в 16 уголовных делах, и пригрозили в случае неявки на допросы применить меру принудительного сопровождения.
На Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности. Для Порошенко это значит, что в случае неявки на допрос он может быть доставлен принудительно.
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