Вспышку кишечной инфекции в Дагестане локализовали

"По данным на 24 января, выявлен только один случай кишечной инфекции. В кизлярскую центральную больницу доставлен один человек. На сегодня выписали 156 человек, из них 83 ребенка. В больницах Кизляра и Тарумовского района остаются 74 человека, среди которых 42 ребенка", - говорится в сообщении.
По данным властей, с 6 по 24 января зарегистрировано 367 человек, из которых 195 детей, с острой кишечной инфекцией. За этот период было госпитализировано 230 человек, в том числе 125 детей, добавили в мэрии.
Как отметили власти Кизляра, в результате принятых мер вспышка инфекции локализована.
"В целом мы можем говорить о стабилизации ситуации. Комплекс мер, принятых по линии минздрава, мэрии города, Роспотребнадзора и других служб по локализации инфекции, дали результат. Несмотря на это, мы продолжаем обеззараживание городской водопроводной системы, провели дезинфекцию во всех учреждениях, включая образовательные", - сказал мэр Кизляра Александр Шувалов, слова которого приводятся в сообщении.