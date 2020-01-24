Вспышку кишечной инфекции в Дагестане локализовали

ПЯТИГОРСК, 24 янв - РИА Новости. Вспышка острой кишечной инфекции среди жителей Вспышка острой кишечной инфекции среди жителей Кизляра Дагестане локализована, ситуация стабилизировалась, в больницах остаются 74 человека, сообщает администрация Кизляра.

"По данным на 24 января, выявлен только один случай кишечной инфекции. В кизлярскую центральную больницу доставлен один человек. На сегодня выписали 156 человек, из них 83 ребенка. В больницах Кизляра и Тарумовского района остаются 74 человека, среди которых 42 ребенка", - говорится в сообщении.

По данным властей, с 6 по 24 января зарегистрировано 367 человек, из которых 195 детей, с острой кишечной инфекцией. За этот период было госпитализировано 230 человек, в том числе 125 детей, добавили в мэрии.

Как отметили власти Кизляра, в результате принятых мер вспышка инфекции локализована.