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Вспышку кишечной инфекции в Дагестане локализовали
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РИА Новости

Вспышку кишечной инфекции в Дагестане локализовали

15:54 24.01.2020
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© NewsTeam / Перейти в фотобанкАвтомобили "скорой помощи" в Дагестане
Автомобили скорой помощи в Дагестане
© NewsTeam
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ПЯТИГОРСК, 24 янв - РИА Новости. Вспышка острой кишечной инфекции среди жителей Кизляра в Дагестане локализована, ситуация стабилизировалась, в больницах остаются 74 человека, сообщает администрация Кизляра.
"По данным на 24 января, выявлен только один случай кишечной инфекции. В кизлярскую центральную больницу доставлен один человек. На сегодня выписали 156 человек, из них 83 ребенка. В больницах Кизляра и Тарумовского района остаются 74 человека, среди которых 42 ребенка", - говорится в сообщении.
По данным властей, с 6 по 24 января зарегистрировано 367 человек, из которых 195 детей, с острой кишечной инфекцией. За этот период было госпитализировано 230 человек, в том числе 125 детей, добавили в мэрии.
Как отметили власти Кизляра, в результате принятых мер вспышка инфекции локализована.
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"В целом мы можем говорить о стабилизации ситуации. Комплекс мер, принятых по линии минздрава, мэрии города, Роспотребнадзора и других служб по локализации инфекции, дали результат. Несмотря на это, мы продолжаем обеззараживание городской водопроводной системы, провели дезинфекцию во всех учреждениях, включая образовательные", - сказал мэр Кизляра Александр Шувалов, слова которого приводятся в сообщении.
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