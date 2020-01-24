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Госбюро расследований осудило попытку депутатов Рады попасть в здание
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РИА Новости

Госбюро расследований осудило попытку депутатов Рады попасть в здание

15:49 24.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 24 янв – РИА Новости. Госбюро расследований Украины считает попытку депутатов парламентской фракции экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" попасть в здание ведомства вмешательством в его деятельность.
В пятницу депутаты фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Украины пришли в Госбюро расследований с требованием уволить экс-адвоката бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра Бабикова, назначенного заместителем директора. Позднее в ведомство на допрос приехал сам Порошенко.
"В соответствии с частью 2 статьи 4 закона Украины "О государственном бюро расследований" запрещается незаконное вмешательство государственных органов, их должностных и служебных лиц в деятельность государственного бюро расследований. Попытки народных депутатов Украины в настоящее время проникнуть в помещение государственного бюро расследований бюро расценивает как прямое нарушение вышеуказанной нормы закона", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.
И.о. директора бюро Ирина Венедиктова ранее подчеркнула, что Бабиков не будет расследовать "дела евромайдана".
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Вчера, 12:11
Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований
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Государственное бюро расследований УкраиныИрина ВенедиктоваСитуация на УкраинеЕвропейская солидарностьПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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