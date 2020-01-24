Госбюро расследований осудило попытку депутатов Рады попасть в здание

КИЕВ, 24 янв – РИА Новости. Госбюро расследований Украины считает попытку депутатов парламентской фракции экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" попасть в здание ведомства вмешательством в его деятельность.
В пятницу депутаты фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Украины пришли в Госбюро расследований с требованием уволить экс-адвоката бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра Бабикова, назначенного заместителем директора. Позднее в ведомство на допрос приехал сам Порошенко.
"В соответствии с частью 2 статьи 4 закона Украины "О государственном бюро расследований" запрещается незаконное вмешательство государственных органов, их должностных и служебных лиц в деятельность государственного бюро расследований. Попытки народных депутатов Украины в настоящее время проникнуть в помещение государственного бюро расследований бюро расценивает как прямое нарушение вышеуказанной нормы закона", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.
И.о. директора бюро Ирина Венедиктова ранее подчеркнула, что Бабиков не будет расследовать "дела евромайдана".